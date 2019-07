Románia

Hallották a fiatal lány sikoltozását, mégsem léptek közbe a román rendőrök

Leváltotta az országos rendőrfőkapitányt Nicolae Moga román belügyminiszter, miután felmerült annak az alapos gyanúja, hogy a hatóságok sorozatos mulasztások miatt nem tudták megakadályozni egy 15 éves lány meggyilkolását. A lány háromszor is telefonált a segélyhívó számra, de az illetékes hatóságoknak nem sikerült pontosan beazonosítaniuk a helyszínt. Nem kizárt, hogy a gyilkosa egy sorozatgyilkos.



A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésre pénteken derült fény.



Nicolae Moga azzal indokolta péntek este bejelentett döntését, hogy drasztikus intézkedésekre van szükség. A belügyminiszter az Olt megyei prefektust (a kormány területi képviselője) is leváltotta, akinek a belügyminiszter szerint együtt kellett volna működnie a rendőrséggel. Pénteken már leváltották az Olt megyei rendőrség vezetőjét is.



A leváltások sora azt követően történt, hogy pénteken Klaus Iohannis államelnök átfogó vizsgálatot kért az ügyben, és közölte: a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács keddi ülésén kérni fogja hivatalosan is a vizsgálat elvégzését, hiszen annak az alapos gyanúja merült fel, hogy a hatóságok nem végezték a feladatukat, és elmulasztották megmenteni az elrabolt lány életét.



A román közvéleményt sokkolta a kegyetlen gyilkosság. A 15 éves lány a caracali iskolából akart hazajutni szülőfalujába, Dobroslovenibe, a nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal készült megtenni.



Egy szerda reggeli foglalkozás után beült a gyanúsított férfi autójába, majd nyoma veszett. A rendőrök feltételezése szerint a lányt elrabolta, majd elvitte egy házhoz.



A lányt annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy csütörtökön délelőtt háromszor is telefonált a segélyhívó számra, de a rendőröknek és speciális telekommunikációs hatóságnak nem sikerült pontosan beazonosítaniuk a helyszínt.

A rendőrök végül úgy azonosították a férfit, hogy visszanézték az utcai videokamerák által rögzített képeket, amelyeken látszott, hogy a lány melyik autóba ült be. A feltételezések szerint a rendőrök csak azután nézték meg a felvételt, hogy kiszálltak három helyszínre, de a pontatlan helymeghatározás miatt egyik helyen sem találták meg a lányt.



A közvélemény felháborodását csak fokozta, hogy a rendőrök már péntek hajnalban megtalálták a házat, ahol állítólag több mint három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt.



A román média információi szerint a rendőrök annak ellenére sem hatoltak be, hogy hallották a lány sikoltozását, így a lány által leadott telefonhívásoktól összesen 19 óra telt el, amíg a rendőrök behatoltak.



A helyszínen azonban már csak emberi maradványokat találtak, a lány ékszereit és ruháit is megtalálták.



A férfi állítólag savval akarta eltüntetni a holttestet.



Áprilisban ugyanazon a környéken egy 19 éves lány is eltűnt, a hatóságok ezért nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy sorozatgyilkosról van szó. A férfit szombaton reggel őrizetbe vették.