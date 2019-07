Ukrajna

Több mint hét évet fiatalodik az ukrán parlament

hirdetés

A múlt vasárnapi választások nyomán az ukrán parlamentbe bekerülő képviselők átlagéletkora 41 év, ami 7,4 évvel alacsonyabb, mint az előző összetételű törvényhozásé - számította ki szerdán az OPORA nevű civil szervezet.



Eszerint a 2014-ben alakult parlament átlagéletkora 48,4 év volt.



Az új parlamentben 17 harminc évesnél fiatalabb képviselő lesz. A 31-45 év közöttiek 121-en lesznek, a 46-60 éves korosztályba 58, míg a 60 évesnél idősebbek közé három képviselő tartozik majd a törvényhozásban. A legfiatalabb képviselő 23 éves, a Volodimir Zelenszkijmögötti Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt listáján jut mandátumhoz, a legidősebb pedig 78 éves, őt a Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért párt indította.



A legfiatalabb a Nép Szolgája frakció lesz, az átlagéletkor 37,6 év. Utána a Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes vezette Hang (Holosz) következik 38 éves átlagéletkorral. A Petro Porosenko volt elnök vezette Európai Szolidaritás átlagéletkora 46,7, az Életért párté 48,8, a legidősebb pedig Julija Timosenko volt kormányfő Haza (Batykivscsina) pártjának képviselőcsoportja lesz átlag 49,8 éves korral.



Emellett jelentősen megnő a női képviselők száma az új parlamentben. A Ukrajinszka Pravda hírportál adatai szerint várhatóan 87 képviselőnő lesz, míg az előző törvényhozásban csak 53 volt. A nők aránya ezzel eléri a 20,52 százalékot a parlamentben, míg a korábbi arány csupán 12,5 százalék volt.



A legtöbb nőt - 53-at - a Nép Szolgája juttatja be a parlamentbe. Ugyanakkor a nők arányát tekintve a legmagasabb arány Vakarcsukék, illetve Porosenkóék képviselőcsoportjában várható, 47,6, illetve 37 százalék. A legrosszabb aránya a nőknek a Moszkva-barát Életért frakcióban lesz, mindössze 11,4 százalék.



Szerda estére már összeszámolták csaknem az összes szavazatot, amelyet a vasárnapi választáson leadtak. 99,7 százalékos feldolgozottság mellett továbbra is nagy előnnyel az első helyen áll a Nép Szolgája párt 43,18 százalékkal, és egyéni jelöltje 130 körzetben áll nyerésre. Ez az Ukrajinszka Pravda számításai szerint 254 mandátumot jelent a 450 fős parlamentben, azaz kényelmes többséget.



A második 13,02 százalékkal és 6 egyéni körzetben győzelemre álló jelölttel az Ellenzéki Platform - Életért párt, amivel 43 mandátuma lehet. Harmadik Timosenko pártja 8,18, negyedik pedig Porosenko pártja 8,11 százalékkal. Mindkét pártnak két-két egyéni jelöltje juthat be, így Timosenkóék 26, Porosenkóék 25 helyet kaphatnak a parlamentben. Az ötödik és egyben utolsó bejutó párt, a Hang 5,83 százalékon áll, 3 nyerésre álló egyéni jelölttel, ami 20 mandátumot jelent. Más párt képviseletében induló egyéni jelöltek várhatóan 10-en, míg függetlenek 46-an kerülnek be a törvényhozásba.