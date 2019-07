Nagy-Britannia

Theresa May távozott a Downing Streetről

May, aki férje kíséretében felkereste II. Erzsébet királynőt a londoni Buckingham-palotában, hogy hivatalosan benyújtsa lemondását, indulása előtt tartott rövid - miniszterelnökként szintén utolsó hivatalos - nyilatkozatában közölte: azt javasolja az uralkodónak, hogy Boris Johnsont, a kormányzó Konzervatív Párt új vezetőjét bízza meg kormányalakítással.



Kijelentette: az új kormány azonnali és elsődleges fontosságú feladata a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) hozott népszavazási döntés teljesítése lesz, olyan módon, amely megfelelő az Egyesült Királyság egészének.



Ha ez sikerül, az új kezdetet, nemzeti megújulást jelenthet, amely kimozdíthatja az országot a jelenlegi Brexit-patthelyzetből és elvezetheti a brit nép által kiérdemelt ragyogó jövőbe - fogalmazott.



Beszédét a Downing Streetet a kormányzati főutcától, a Whitehalltól elválasztó kerítés túloldaláról hangos "stop Brexit" bekiabálás szakította félbe. Férje, Philip May tréfálkozva megjegyezte, hogy ez nem ő volt, Theresa May pedig pillanatnyi szünet után azt mondta: a bekiabáló felvetésére "a válasz nemleges".



Búcsúnyilatkozatát befejezve megerősítette: távozik ugyan a Downing Streetről, de parlamenti képviselőként folytatja politikai tevékenységét.



Theresa May május végén jelentette be, hogy távozik a Konzervatív Párt és a kormány éléről.



Ennek elsődleges oka az, hogy jóllehet kormánya tavaly novemberben megállapodást kötött az unióban maradó huszonhét tagállam vezetőivel a Brexit feltételrendszeréről, a brit parlament azonban ezt azóta háromszor is elutasította.



Boris Johnson, akit a Konzervatív Párt tagsága választott a párt vezetőjévé May utódjaként, szerdán késő délután keresi fel a londoni Buckingham-palotában a királynőt, akitől kormányalakítási megbízást kér, és ettől a pillanattól fogva ő lesz Nagy-Britannia 55., a 93 esztendős uralkodó tizennegyedik miniszterelnöke.