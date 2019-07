Állatkínzás

További 140 medve kilövését engedélyezte a román környezetvédelmi miniszter

hirdetés

140 egyed kilövését engedélyezte a beavatkozási kvóta keretében a környezetvédelmi miniszter, mert egyre több medvetámadás történik – közölte Graţiela Gavrilescu. A környezetvédelmi miniszter hozzátette, utasította a környezetőrséget, hogy bírságolja meg azokat, akik törvénytelenül etetik a medvéket, beleértve az állampolgárokat is - írta a Székelyhon.



„Védeni kell a fajt, de ügyelnünk kell az emberekre is. Csalódott vagyok, amikor azt látom a tévében, hogy magunkhoz szoktatjuk a medvéket (...), kidobjuk a hulladékokat és így lehetőséget teremtünk, hogy lejöjjenek a hegyről és bemenjenek egyes városokba” – idézi az Agerpres hírügynökség a tárcavezetőt.



Gavrilescu elmondta: európai uniós pénzekből újabb medve menhelyet hoznak létre, elkezdik az egyedszám pontos meghatározását és fülszámozását is.



A környezetvédelmi miniszter szerint csak bírsággal lehet megakadályozni, hogy az emberek etessék a medvéket. Akik etetik a medvéket, megbírságoljuk (...), s akkor nem lehet a felelősséget (...) sem a terület gondnokára sem a kormányra hárítani – mondta.