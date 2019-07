Légi

Dél-Korea figyelmeztető lövéseket adott le egy orosz bombázó repülőgépre

Egy orosz bombázó repülőgép kétszer megsértette kedden a dél-koreai légteret, ezért a dél-koreai légierő riasztotta harci gépeit, amelyek a levegőben figyelmeztető lövéseket adtak le - közölte egy szöuli védelmi minisztériumi szóvivő. Az orosz gép mindkét esetben néhány percet töltött a dél-koreai légtérben az ország legkeletibb szigete, a Dokdo közelében. Dél-koreai harci gépek szálltak fel, és figyelmeztető lövéseket adtak le, valamint rádión is figyelmeztették. Ezek hatására az orosz gép elhagyta a dél-koreai légteret, de később ismét belépett a dél-koreai légtér peremének számító, úgynevezett légvédelmi azonosítási övezetbe. A dél-koreai légierő újabb figyelmeztető manőverei hatására ezután végleg távozott az orosz gép.



A Yonhap hírügynökség szerint ez volt az első eset, hogy orosz harci gép megsértette a dél-koreai légteret, bár az ország légvédelmi azonosítási övezetébe rendszeresen belépnek orosz gépek. Az incidenst megelőzően kedden két ilyen eset is volt. Dokdo szigetet Japán is magának követeli, japánul Takesimának nevezik - jegyezte meg a dpa hírügynökség. A dél-koreai média jelentése szerint ugyanezen a napon két kínai katonai repülőgép is belépett a dél-koreai légvédelmi azonosítási övezetbe.



Az incidenseket sem Oroszország, sem Kína nem kommentálta egyelőre, és a hírügynökségek szerint nem lehet tudni, hogy mi volt az oka ezeknek az eseteknek. Mun Dzse In dél-koerai elnök hivatala panaszt tett Oroszországnál a keddi incidensek miatt. A hivatal nemzetbiztonsági igazgatója üzenetet küldött az orosz biztonsági tanács vezetőjének - közölte szöuli elnöki hivatal szóvivője. "Nagyon komolyan vesszük az incidenst, ha ez megismétlődik, Dél-Korea az eddiginél sokkal komolyabb intézkedést fog hozni miatta" - írta.



Míg a nemzeti légtereket szabályozza a nemzetközi jog, a légvédelmi azonosítási övezeteket nem, ezeket önhatalmúlag jelölik ki az egyes országok azzal a céllal, hogy már időben azonosítani tudják a nemzeti légtérhez közelítő idegen gépeket, és megakadályozzák belépésüket oda, valamint elkerüljék a légi baleseteket.