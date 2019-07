Ilyet még nem látott: nagy fehér cápa lopta el a horgász zsákmányát - videó

Doug Nelson családjával a massachusettsi Cape Code-öbölben épp horgászott egy hajóról, amikor a nem várt találkozás a tengeri ragadozóval megtörtént.



Nelson fia a hajó végében állva egy nő segítségével éppen kihúzta volna a kifogott halat, amikor a cápa felbukott a vízből és elkapta azt.



Az apa épp videóra vette a nagy fogást , illetve a nem várt zsákmányolást, a videót pedig megosztotta az egyik közösségi csatornán.



"Egyszerre volt izgalmas és szürreális ez a nem várt találkozás. Nagyon megijesztett bennünket, szó szerint halálra rémültünk" - nyilatkozta Doug a New England Cable News televíziónak.



Az atlanti-óceáni nagy fehér cápa fajmegőrzésért küzdő állatvédő szervezet megerősítette, hogy valóban az óriási tengeri ragadózó látható a felvételen. A fehér cápa a legnagyobb ragadozó életmódot folytató hal.



A Földön őt tekintik az emberre legveszélyesebb cápafajnak.



A legnagyobbak hossza meghaladhatja a hat métert, testtömegük elérheti a két tonnát is.



Az átlagos fehér cápa 4-5 méter hosszú, testtömege 520-770 kilogramm.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG