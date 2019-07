USA - Irán

Trump tagadja, hogy a CIA hírszerzői az Iránban letartóztatott személyek

Donald Trump amerikai elnök hétfőn Twitter-bejegyzésben tagadta, hogy az Iránban kémkedés gyanújával letartóztatott személyek a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) emberei. 2019.07.22 16:58 MTI

"Teljesen hamis a jelentés arról, hogy CIA-kémeket tartóztattak le. Nulla igazság. Csak még több hazugság és propaganda (mint a lelőtt drónjukkal kapcsolatban) a vallási rezsimtől, amely rémesen kudarcos, és fogalma sincs, mit tegyen. A gazdaságuk halott, és ez csak romlani fog. Iránban teljes a zűrzavar" - fogalmazott az amerikai elnök a mikroblogban.



Irán hétfőn jelentette be, hogy hatóságai letartóztattak 17 iráni állampolgárt, akik állítása szerint a CIA számára szereztek titkos információkat az ország nukleáris és katonai létesítményeiben, ahol dolgoztak. A tájékoztatás szerint többüket már halálra is ítéltek, másokra pedig hosszú börtönbüntetést szabtak mi.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn a Fox News televíziónak adott interjújában visszautasította a teheráni állításokat. Mint fogalmazott, az iráni rezsimnek "hosszú története van hazugságokból". A külügyminiszter leszögezte azt is, hogy komoly fenntartásokkal kell kezelni bármilyen iráni állítást az ilyen hírekkel kapcsolatos intézkedésekről.