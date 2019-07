Horvátország

Ismertette új minisztereinek névsorát a horvát kormányfő

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök ismertette azoknak a névsorát, akiket átalakított kormányában látni szeretne, és arra kérte a házelnököt, hogy péntekre hívjon össze egy rendkívüli parlamenti ülést, amelyen a képviselők meg is szavazhatják új összetételű kabinetjét - közölte a Jutarnji List című zágrábi napilap csütörtökön.



Andrej Plenkovic csütörtök este a közösségi médiában hozta nyilvánosságra új minisztereinek listáját. Bejelentése szerint hét új tárcavezetője és két új miniszterelnök-helyettese lesz a zágrábi kormánynak.



A két új kormányfőhelyettes a jelenlegi belügyminiszter, Davor Bozinovic, valamint a pénzügyminiszter, Zdravko Maric lesz. A jövőben a külügyi tárcát Gordan Grlic-Radman eddigi németországi nagykövet vezeti majd, a mezőgazdasági minisztérium vezetése Marija Vuckovic jelenlegi államtitkárhoz került, a munka- és nyugdíjügyi minisztériumot a jövőben Josip Aladrovic, a közigazgatásit pedig Ivan Malenica vezeti. A demográfia-, család-, ifjúság- és szociálpolitikai tárca élére a tervek szerint Vesna Bedekovicot nevezhetik ki, míg az állami vagyonért felelős tárca nélküli miniszter Mario Banozic, a regionális fejlesztéssel és az Európai Unióval megbízott miniszter pedig Marko Pavic lehet.



Andrej Plenkovic tervei szerint három új államtitkárt is kineveznek, akik a külügyminisztériumban, az oktatási minisztériumban, illetve a közlekedésügyi minisztériumban teljesítenek feladatot a jövőben.



A horvát miniszterelnök közölte, a kormányátalakítás célja az, hogy "a korábbi terheket levetve kezdjen bele a kormány a horvát társadalom és az állampolgárok javát szolgáló célok elérésébe".



A múlt héten lemondott a vagyonosodási botrányba keveredett Lovro Kuscevic közigazgatási miniszter, három nappal ezelőtt pedig Goran Maric, az állami vagyon felügyeletével megbízott tárca nélküli horvát miniszter is, így a korábban beharangozott kormányátalakítási folyamat felgyorsult.



Elemzők szerint Andrej Plenkovic a saját, megbízható embereivel töltötte fel a megüresedett helyeket a kormányban, illetve olyan minisztereket váltott le, akik nehezítették a kormány munkáját. A szakértők úgy vélik, ennek oka az, hogy a kormányfő szeretné nyugodt körülmények között, nagyobb belpolitikai viharok nélkül végigvinni a megbízatási idejét, amely jövő ősszel jár le.