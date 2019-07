USA

Elsöprő többséggel leszavazták a Trump felmentését javasló beadványt

Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás (impeachment) megindítását javasló beadványt. 2019.07.18 07:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A javaslatot kedden este Al Green texasi demokrata párti képviselő terjesztette elő, de a törvényhozók szerda este 332:95 arányban elutasították. A demokrata párti házelnök, Nancy Pelosi és a demokrata párti vezető politikusok is a republikánusokkal együtt voksoltak a beadvány ellen.



Nancy Pelosi még júniusban - néhány demokrata párti képviselő nyomására - kifejtette egy rendezvényen, hogy nem látja időszerűnek az elnök elleni eljárás megindítását. Szerdán pedig - még a voksolás előtt - újságíróknak azt hangoztatta: "hat bizottságunk dolgozik azon, hogy feltárja a hatalommal történő visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozása tényeit". Arra a kérdésre, amely Green képviselő kezdeményezését firtatta, a házelnök azt válaszolta: "ez komoly dolog, nem mintha Green ne lenne komoly ember, de ezt inkább megvitatjuk majd a képviselőházi üléseken".



A Demokrata Párt nagyon megosztott volt az ügyben. Csaknem száz képviselőjük - köztük az igazságügyi bizottság vezetője, Jerrold Nadler - egyetértett az impeachment eljárásának megindításával.



A szavazás után Al Green azt nyilatkozta: elégedett az eredménnyel, mert - mint fogalmazott - "ez nem vágta, hanem maraton".



Szerdán Donald Trump egy sor Twitter-bejegyzésben foglalkozott az üggyel. "Talán a legnevetségesebb és időt rabló dolog, amivel valaha is foglalkoztam". Majd lezártnak minősítette a felmentési kísérletet.



Az elnök szerda este az észak-karolinai Greenville városában nagygyűlést tartott, és kitért a beadványra, valamint az általa a napokban többször bírált négy demokrata párti képviselőnőre is. Hívei zajos ovációval fogadták, és heves tapsban törtek ki mindahányszor megemlítette a négy képviselőnő - köztük is a leggyakrabban Ilhan Omar és Alexandria Ocasio-Cortez - nevét.



A nagygyűlés elején Mike Pence alelnök beszélt, aki szintén bírálta a Demokrata Pártot, amelyet szerinte az országot nevetségessé tevő liberálisok" irányítanak.