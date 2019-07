Migráció

Többen vándoroltak be tavaly Németországba, mint ahányan elhagyták az országot

2018-ban hozzávetőleg 1,585 millió ember telepedett le Németországban, és mintegy 1,185 millióan hagyták el az országot. Egy évvel korábban a nettó bevándorlás 416 ezer fő volt. 2019.07.17 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Tavaly mintegy 400 ezerrel többen vándoroltak be Németországba, mint ahányan elhagyták az országot - közölte kedden Wiesbadenben a német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis.



2018-ban hozzávetőleg 1,585 millió ember telepedett le Németországban, és mintegy 1,185 millióan hagyták el az országot. Egy évvel korábban a nettó bevándorlás 416 ezer fő volt.



A Németországba költözők 87 százaléka külföldi, az egy évvel korábbi 167 ezerről viszont 202 ezerre nőtt a Németországba hazaköltöző németek száma. 2017-ben még a letelepülők 89 százaléka volt külföldi állampolgár. Tavaly az előző évi 249 ezerről 262 ezerre nőtt azoknak a német állampolgároknak száma, akik elhagyták az országot.



Egyes európai, de nem európai uniós tagállamokból jelentősen megemelkedett tavaly a Németországba települők száma - derül ki a Destatis sajtóközleményéből. Albániából mínusz 1000-ről 8000-re fordult át a nettó bevándorlás mérlege, míg Törökországból és Koszovóból másfélszer annyival többen érkeztek 2018-ban, mint egy évvel korábban; 16, illetve 12 ezret mutatott tavaly a migrációs szaldó. Leginkább az uniós tagállamokból és Ázsiából vándorolnak be sokkal kevesebben Németországba, mint korábban; a Lengyelországból érkezők mérlege 34 ezerről 20 ezerre, a Szíriából érkezőké pedig 60 ezerről 34 ezerre mérséklődött.



Ettől eltekintve továbbra is az uniós tagországok állampolgárai esetében a legpozitívabb a németországi bevándorlási mérleg, bár a bevándorlók és a kivándorlók közötti különbség 239 ezerről tavaly 202 ezerre csökkent. Ázsiából a 2017-es 140 ezer helyett tavaly 114 ezerrel többen vándoroltak be Németországba, mint ahányan elmentek, majd a nem uniós európai országok következnek, amelyeket Afrika követ, ahonnan 34 ezerrel telepedtek le tavaly többen Németországban, mint egy évvel korábban. Az uniós országok közül Németországba Romániából, Horvátországból és Bulgáriából volt a legnagyobb a nettó bevándorlás.