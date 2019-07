USA

Trump: 'ha nem érzik jól magukat itt, akkor el lehet menni innen'

Donald Trump amerikai elnök az őt ért kritikák ellenére ismételten bírálta azt a négy demokrata képviselőnőt, aki vasárnap az amerikai kormányt támadta. 2019.07.16 08:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Trump a Fehér Ház Rózsakertjében tartott hétfői sajtókonferencián kifejtette, hogy bár ő nem nevezte meg a képviselőnőket, mégis mindenki tudta, kikről van szó, hiszen pontosan beazonosították őket. Mint mondta, "ezek az emberek állandóan panaszkodnak, utálják az országunkat, zsigeri a gyűlöletük". Majd úgy fogalmazott: "ha nem érzik jól magukat itt, akkor el lehet menni innen".



Az elnök vasárnap a Twitteren bírálta a törvényhozókat, hangoztatva, hogy azoknak a "progresszív demokrata törvényhozó nőknek", akik "hangosan és rosszindulatúan" bírálják a kormányt, vissza kellene menniük azokba az országokba, amelyeknek "a kormányai katasztrofálisak, a világon a legrosszabbak, legkorruptabbak és alkalmatlanok, ha egyáltalán van működő kormányuk".



A négy demokrata párti politikus a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez, a minnesotai Ilhan Omar, Illinos állam képviselője, Rashida Tlaib és a massachusettsi Ayanna Pressley. Ilhan Omar kivételével valamennyien az Egyesült Államokban születtek. Omar Szomáliából menekültként érkezett 1992-ben az Egyesült Államokba. Ocasio-Cortez felmenői egyébként Puerto Ricóból származnak, Rashida Tlaib palesztin gyökerű, Pressley pedig afroamerikai.



Trump hétfőn a sajtótájékoztatón azt is a szemükre vetette, hogy ezek a képviselők - mint fogalmazott - gyűlölettel viseltetnek Izrael és szeretettel az al-Kaida terrorszervezet iránt. E tekintetben konkrétan a szomáliai születésű Ilhan Omart említette. Róla és Rachida Tlaibról úgy vélekedett, hogy "inkább Amerika ellenségeit kedvelik".



Nancy Pelosi demokrata párti házelnök bejelentette: a demokrata törvényhozók határozat elfogadásával fognak válaszolni az elnök általuk rasszistának minősített kijelentéseire. Pelosi szerint Trump "a saját alacsony színvonalát is alulmúlta azzal, hogy szégyenteljes kifejezéseket használt kongresszusi tagokra".



Az érintett kongresszusi képviselőnők hétfőn a késő délutáni órákban közös sajtóértekezletet tartottak. Ocasio-Cortez és Pressley arról beszélt, hogy Trump megjegyzései elvonják a figyelmet az olyan jelentős kérdésekről folytatandó vitáról, mint az egészségügy vagy a migráció. Tlaib és Omar ismét az elnök alkotmányos felmentését célzó eljárás megindítását szorgalmazta.



Bírálta Trump megjegyzéseit Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor is, aki történetesen együtt golfozott az elnökkel a hétvégén. Graham a Fox televíziónak kifejtette: a négy említett demokrata párti képviselő amerikai állampolgár, választást nyert, tehát a politikájukat kell bírálni. "A lényeg az, hogy ez sokszínű ország" - szögezte le a szenátor. Egy későbbi Twitter-bejegyzésében azonban úgy fogalmazott: "mindannyian tudjuk, hogy Alexandria Ocasio-Cortez és társasága kommunista bagázs, antiszemiták és Amerika-ellenesek".



Maine állam republikánus szenátora, Susan Collins a kijelentései visszavonására sürgette Donald Trumpot.