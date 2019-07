Bűnügy

Vizsgálati fogságba helyezték a Horvátországban súlyos balesetet okozó BMW-st

Harminc napos vizsgálati fogságságba helyezték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki négy napja súlyos balesetet okozott Horvátországban az A4-es autópályán a Sveta Helena letérőnél található fizetőkapunál. 2019.07.15 19:22 MTI

A zágrábi megyei bíróság azzal indokolta döntését, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a férfi megismétli a bűncselekményt - közölte az Index.hr horvát hírportál.



A horvát rendőrség közölte, a 35 éves horvát férfi drog és kábítószer hatása alatt állt, amikor a múlt csütörtökön a megengedett óránkénti 50 kilométeres sebesség helyett az előzetes becslés szerint 150 kilométeres sebességgel csapódott be a fizetőkapunál álló, magyar rendszámú Skodába.



Az alkoholteszt azonnal kimutatta, hogy a férfi nem volt ittas állapotban, ám a hatóságok még a vér- és vizeletminta eredményére vártak. Ez utóbbiak mutatták ki a kábítószer és a gyógyszer jelenlétét a férfi szervezetében. A rendőrség továbbra is várja a telefonszolgáltató jelentését, hogy kiderüljön, a sofőr használta-e telefonját közvetlenül a baleset előtt.



Egy, az interneten található videón jól látható, hogy a sofőr már a baleset okozása előtt is felelőtlenül vezetett, a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt, és kiszámíthatatlanul előzgette az autósokat az úton.



A horvát sajtó értesülése szerint a férfinak drogproblémái voltak, és mindössze két nappal a belesett előtt tért haza egy elvonókúráról, ahol függőség miatt kezelték. A szanatórium - ahol a feltételezések szerint kezelték - személyiségi jogokra hivatkozva közölte, nem erősítheti meg, hogy a férfi a páciensük volt.



A múlt csütörtöki balesetben két felnőtt és egy gyerek sérült meg. A magyar származású édesapa és horvát származású édesanya hétéves gyermekével Ausztráliából érkezett Magyarországra, ahonnan a horvát tengerpartra szerettek volna utazni. A Santa Helena-i fizetőkapunál hátulról egy BMW csapódott beléjük nagy sebességgel. Az óriási ütéstől a magyar autó először nekicsapódott a beton úttorlasznak, majd a fizetőkapu bódéjának, ezután megpördült a tengelye körül, és egy másik bódénak, illetve az ott várakozó magyar rendszámú autónak is nekicsapódott. A család válságos állapotban került kórházba, egy barátjuk később elmondta, mindhárom sérült túl van az életveszélyen.



A horvát autópályán a nyári szezonban mindennaposak a balesetek, a horvát sajtó naponta közöl híreket súlyos, gyakran halálos kimenetelű szerencsétlenségekről.