Innováció

Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét

Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz - jelentette a China Daily című kínai pártlap.



A Xuelong 2 (Hósárkány 2) névre keresztelt hajót, melynek tervezésében az Aker Arctic finn vállalat is részt vett, 2016-ban kezdték el építeni Sanghajban, és tavaly szeptemberben bocsátották vízre.



Csao Jen-ping kapitány elmondta: a jégtörő különlegessége, hogy a hajóorrban és -farban is vannak hajócsavarok, melyeknek köszönhetően a Xuelong 2 az első olyan hajó a világon, amely előre és hátramenetben is képes jeget törni. A 122,5 méter hosszú, 22,3 méter széles, csaknem 14 ezer tonna vízkiszorítású hajó maximális sebessége 15 csomó, 2-3 csomós sebességgel haladva pedig 1,5 méter vastag jégpáncél áttörésére képes előre- és hátramenetben egyaránt.



A 4500 tonna teher szállítására képes hajót a többi között a sarkvidéki jégtakarók, a légköri és környezeti viszonyok, továbbá a tengerfenék és halászati források vizsgálatához használják majd.



Kínának eddig egy jégtörője volt, a Xuelong, amelyet Ukrajnától vásárolt a kilencvenes évek elején. A hajót eredetileg inkább teherszállításra, és nem kutatásra gyártották, de Kínában sarkkutató hajóvá alakították át. A hajó 1994 óta 22 expedíciót végzett a Déli-, és kilencszer az Északi-sarkon.



Kína 1984 óta végez kutatásokat a Déli-sarkon, és az elmúlt években szemlátomást fokozta a tevékenységet. Jelen pillanatban az országnak négy kutatóállomása van az Antarktiszon, az utolsót öt évvel ezelőtt nyitotta meg.