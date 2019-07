Bűnügy

Gyilkosság áldozata lett a Krétán holtan talált amerikai tudós

Megfojtották Suzanne Eatont, a több mint egy hete eltűnt amerikai kutatót, akinek holttestét Kréta szigetén egy második világháborús bunkerben találták meg. 2019.07.11 18:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 60 éves molekuláris biológus holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.



Holttestére két helyi lakos bukkant, akik a második világháborúban a Krétát megszálló nácik által használt bunkert akarták felfedezni.



A The Greek Reporter szerint a nő testét zsákvászonba csavarva találták, ebből már arra következtettek a görög hatóságok, hogy gyilkosság történt.



A boncolás során megállapították, hogy Eatont megfojtották, de más traumára utaló nyomot nem találtak. A rendőrség azt próbálja kideríteni, hogy a kutatót a bunkerben ölték-e meg, vagy máshonnan vitték oda a holttestét.



A sziget északnyugati részén lévő bunker körüli terület népszerű a turisták körében.



Suzanne Eaton hosszú évek óta Németországban élt, a drezdai Max Planck Molekuláris Sejtbiológiai és Genetikai Intézetben vezetett egy kutatócsoportot, muslicákon tanulmányozták a sejtek egymás közti kommunikációját. Az intézet közleménye szerint Eaton szakterülete egyik vezető kutatója volt, megszállott futó és fekete öves taekwondós.



"Óriási szomorúsággal és sajnálattal jelentjük be drága barátunk és kollégánk, Suzanne Eaton tragikus halálát. Mélyen megrázott és megrendített bennünket a drámai esemény" - írta az intézet.



Azt is írták: „A nyomozást úgy tudjuk legjobban támogatni és sikeréhez hozzájárulni, ha segítünk a legfontosabb és legpontosabb információk megtalálásában és kommunikálásában, a félrevezető és spekulatív találgatások elkerülésében.”

Kapcsolódó írások: Holtan találtak egy amerikai tudóst Krétán