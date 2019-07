Razzia

Külföldi tanárokat és diákokat vettek őrizetbe Kelet-Kínában

Külföldi tanárokat és diákokat vettek őrizetbe a kelet-kínai Csiangszu tartományban egy kábítószer-razzia során - írta a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap szerdán.



A helyi rendőrség szerda reggeli nyilatkozata szerint összesen 19 embert, köztük 16 külföldit állítottak elő, egy külföldit bűnügyi felügyelet alá, míg a többieket közigazgatási őrizet alá helyeztek, miután egy nyomot követve sikeresen megoldottak egy kábítószerekkel kapcsolatos bűnügyet. A bűnügyi felügyelet vádemelést és büntető eljárást von maga után, míg a közigazgatási őrizet legfeljebb 15 napos szabadságvesztést jelent - mutat rá a SCMP.



Az őrizetbe vett külföldiek közül sajtóértesülések szerint heten az Education First (EF) tudományos és kulturális csereprogramokkal foglalkozó magánvállalat helyi intézményének tanárai voltak. A Beijing News kínai lap a vállalat egy meg nem nevezett munkatársát idézve közölte, hogy a cég belső vizsgálatot indított az ügyben, és az érintett tanárok óráit felfüggesztették.



A többi kilenc előállított külföldiről a rendőrség annyit tett közzé, hogy mindannyian diákok, de sem az ő, sem a tanárok nemzetiségét nem közölték.



A Thepaper.cn kínai hírportál információi szerint az intézménynek otthont adó, mintegy 8,5 millió lakosú Hszücsou város oktatási hivatala az összes helyi, közoktatáson kívüli képzést biztosító központot vizsgálat alá vonja az ügy következtében.



Kínában a kábítószer-fogyasztást és birtoklást - akár kis mennyiségben és enyhébb drogok esetében is - pénzbírsággal, illetve 15 napig terjedő elzárással büntetik. A nagy mennyiségek birtoklása, a kábítószerek forgalmazása, illetve a drogfogyasztók elszállásolása mind bűncselekménynek számítanak, melyekért adott esetben akár halálbüntetés is kiszabható.



Idén januárban egy kábítószer-csempészettel vádolt kanadai ügyében, áprilisban pedig egy kábítószer-előállítással és terjesztéssel foglalkozó nemzetközi bűnszervezet kanadai vezetőjének tárgyalásán is halálos ítélet született.