Összecsapásba torkollt egy szíriai menedékkérő kitoloncolása Lipcsében

Szerda hajnalig tartó összecsapásba torkollt Lipcsében, hogy a rendőrség megpróbált visszatoloncolni Spanyolországba egy szíriai menedékkérőt, a rendőröket több százan kövekkel és palackokkal dobálták meg - írja a Bild című német tömeglap honlapja.



A szászországi rendőrség tájékoztatása szerint 20 óra 30 perckor vonultak ki a rendőrök a Lipcse keleti részén fekvő Hildegardstrasséra, hogy őrizetbe vegyék a menedékkérőt, aki Spanyolországban lépett be az Európai Unió területére, ezért a menekültügyi eljárását is ott kell lefolytatni.



Eleinte mintegy 30 békés tiltakozó akadályozta az intézkedést, ám a tömeg hamarosan körülbelül 500 fősre duzzadt, és a rendőrökre támadt. A Leipziger Volkszeitung című helyi lap szerint a rendőrök könnygázzal és gumibottal léptek fel a rájuk támadó tömeg ellen, többen meg is sebesültek. A rendőrség sem sebesültekről, sem őrizetbe vételről nem adott tájékoztatást.



Jürgen Kasek zöldpárti politikus a Twitteren tett közzé képeket az utcai összecsapásról, melyeken az látszik, hogy a jogszerű kitoloncolást akadályozó tömeg bútorokkal barikádozta el az utcát. A rendőri intézkedés 1 óra 30 körül ért véget, miután a kitoloncolandó szíriait nem sikerült kézre keríteni, de a blokád miatt több rendőr és jármű is az utcában rekedt, amikor pedig megpróbálták őket kihozni onnan, ismét repülni kezdtek a kövek és a palackok. A rendőrség szerint hajnali 3 órára nyugodott meg a helyzet.