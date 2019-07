USA

Trump védelmébe vette az Epstein-ügy miatt támadott munkaügyi minisztert

Donald Trump amerikai elnök kedden védelmébe vette az Epstein-ügy miatt támadott Alex Acosta munkaügyi minisztert, akinek lemondását vezető demokrata párti politikusok követelik. 2019.07.09 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Acosta volt 2008-ban az a floridai ügyész, aki vádalkut kötött Jeffrey Epstein milliárdos üzletemberrel, lehetővé téve, hogy prostitúcióért ugyan 13 hónapig tartó börtönbüntetést szabjanak ki rá, de elkerülje az emberkereskedelem miatti szövetségi vádemelést. A 66 éves Epsteint a hét végén tartóztatták le és hétfőn emberkereskedelem és kiskorúak ellen elkövetett szexuális zaklatás miatt vádat is emeltek ellene New Yorkban.



Donald Trump a Fehér Házban - mielőtt megkezdte tárgyalásait a katari emírrel - újságíróknak dicsérte Acostát. "Nagyon jó munkaügyi miniszter" - mondta, és dicsérte a tárcavezető eredményeit a munkanélküliség csökkentésében. Hozzátette azonban: jobban örült volna, ha Acosta annak idején másként kezeli az Epstein-ügyet, bár - mint mondta - több ügyész is részt vett a döntéshozatalban.



Az elnök egyúttal elhatárolta magát Jeffrey Epsteintől. Mint fogalmazott: valamikor régen, bő másfél évtizeddel ezelőtt találkozott vele a floridai Palm Beachben - ahol Trump villája is van -, de soha nem kerültek közelebbi baráti viszonyba. "Nem különösebben kedveltem őt" - mondta Trump az újságíróknak. Hozzáfűzte, hogy "szorosan figyelemmel követi" az ügy fejleményeit.



Kellyanne Conway, az elnök tanácsadója kedden újságíróknak leszögezte: Donald Trumpnak nem áll szándékában felmenteni Acostát. Conway "disznó alakoknak" nevezte azokat, akik gyermekkorúakat zaklatnak szexuálisan, szerinte ezeknek a bűnözőknek a "pokolban kellene megrohadniuk".



Maga Acosta kedden egy sor Twitter-bejegyzésben foglalkozott az Epstein-üggyel. Az egyikben megjegyezte, hogy Epstein "rémtetteket" követett el, továbbá örömét fejezte ki, hogy a New York-i ügyészek új bizonyítékokat találtak és vádat emeltek az ügyben.



Bill Clinton volt amerikai elnök - akit a sajtóban szintén Epstein volt barátai között említenek - szóvivője révén hétfőn este közleményben tudatta, hogy 2002-ben és 2003-ban négyszer is utazott Epstein magánrepülőgépén, de "semmit nem tudott Jeffrey Epstein rémséges bűntetteiről". A volt elnök több mint tíz éve nem beszélt Epsteinnel és soha nem vendégeskedett nála - tudatta a közlemény.

Kapcsolódó írások: Kiskorú lányok elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek egy ismert amerikai milliárdos ellen