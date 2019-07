Vissza a feladónak

210 tonna szemetet küld vissza Ausztráliába Indonézia

Basuki Suryanto, a Csendes-óceán partján fekvő indonéz város, Surabaya vám- és pénzügyőrsége vezetője szerint az Ausztráliától átvett papírhulladék közt más típusú szemét, például műanyagpalack, használt gépolaj és elektronikai hulladék volt. Suryanto hozzátette, fel fognak lépni a veszélyes anyagok okozta környezetkárosítás ellen, amely veszélyt jelent a lakosok egészségére nézve is.



A múlt héten az Indonéziához tartozó Batam szigetének hatóságai már bejelentették, hogy 49 konténernyi szemetet küldenek vissza a többi közt Németországba, Franciaországba és az Egyesült Államokba.



Jakarta júniusban öt, hulladékkal teli konténert már visszaszállított az Egyesült Államokba, ugyancsak tiltott hulladékok miatt.



A térség fő hulladékimportőre korábban Kína volt, ám Peking - környezetvédelmi okokra hivatkozva - tavaly bejelentette, hogy több hulladékot nem vesz át. A kínai döntés után megnőtt a hulladék exportja a térség többi államába, azonban - részben a közfelháborodás miatt - nemrég Indonézia mellett Malajzia és a Fülöp-szigetek is leszögezte: többé nem kíván lerakóhelyet biztosítani az iparosodott országokból érkező szemétnek.



Indonéziai környezetvédelmi csoportok már korábban is sürgették a kormányzatot, hogy szigorítson a műanyaghulladék importjáról szóló rendeleteken.



2018-ban Indonézia 320,4 millió kiló műanyaghulladékot importált, míg ez a szám az ország kereskedelmi minisztériumának adatai szerint 2017-ben csak 128,8 millió volt.



A Fülöp-szigetek májusban hozzávetőleg hetvenkonténernyi szemetet szállított vissza Kanadába, amelyet a Chronic Plastics nevű, azóta megszűnt, ontariói székhelyű vállalat vitt a szigetországba öt éve. A vállalat akkor azt állította, hogy a konténerek újrahasznosítható műanyagot tartalmaznak, ám ez nem volt igaz.