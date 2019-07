Botrány

Strache-ügy - Több pártnál vizsgálódik az osztrák ügyészség

Nemcsak az Osztrák Szabadságpártnál vizsgálódik a gazdasági bűncselekményekkel és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség illegális pártfinanszírozás után kutatva Ausztriában. 2019.07.09 19:05 MTI

Nemcsak az Osztrák Szabadságpártnál (FPÖ), hanem az Osztrák Szociáldemokrata Pártnál (SPÖ) és az Osztrák Néppártnál (ÖVP) is vizsgálódik a gazdasági bűncselekményekkel és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség illegális pártfinanszírozás után kutatva Ausztriában - jelentette a német nyelvű sajtó kedden.



A Falter című osztrák lap, valamint a német Süddeutsche Zeitung és a Der Spiegel című hírmagazin betekintést nyert egy négyoldalas iratba, amely május végén kelt és amelyben a vádhatóság azt írja, hogy a rendőrségnek nemcsak az FPÖ-höz köthető alapítvány ügyeit kell átvizsgálnia, hanem annak is utána kell néznie, hogy az ÖVP-hez és az SPÖ-höz közel álló alapítványokhoz érkezett-e olyan adomány, amelynek valódi címzettje maga a párt.



Az illegális pártfinanszírozás gyanúját ugyanaz a rejtett kamerás felvétel veti fel, amely miatt lemondásra kényszerült Heinz-Christian Strache alkancellár, az FPÖ akkor vezetője, széthullott az ÖVP és az FPÖ koalíciója, majd később az ügy közvetve az egész osztrák kormány bukásához vezetett.



Az Ibizán készült felvételen Strache támogatásért cserébe közbeszerzési megbízásokat ajánlott egy magát orosz milliárdosnak kiadó nőnek. Itt vetette fel az osztrák politikus, hogy a pénzt egy alapítványnak kell adományozni. Strache akkori párttársa, Johann Gudenus a videón arról beszél, hogy ezt a módszert az ÖVP és az SPÖ is alkalmazza. Ezt a pártok következetesen tagadják.