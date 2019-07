Csalás

Több százmillió euró adományt nem rendeltetésszerűen használnak fel Németországban

Németországban mintegy 6000 olyan adománygyűjtő szervezet működik, amelyek tevékenysége gyanúsnak nevezhető, a büntetőjog eszközeivel mégsem lehet hatékonyan fellépni ellenük.

Éves szinten akár félmilliárd euróra (majdnem 163 milliárd forint) is rúghat az az összeg, amely a Németországban gyűjtött adományokból gyanús csatornákon át szivárog el, és nem arra használják fel, amire a pénzt az adományozók szánták - derítette ki az ARD német közszolgálati médiakonszern Report Mainz című politikai magazinműsora.



Az erről szóló riport kedd este kerül adásba, de a csatorna honlapján már korábban közzétettek belőle részleteket.



A Report Mainz a Társadalmi Kérdések Németországi Központi Intézetének (DZI) adataira támaszkodva azt tárta fel, hogy Németországban mintegy 6000 olyan adománygyűjtő szervezet működik, amelyek tevékenysége gyanúsnak nevezhető, a büntetőjog eszközeivel mégsem lehet hatékonyan fellépni ellenük.



"Az állam szükségtelenül megkönnyíti az adománygyűjtő szervezetek dolgát" - fogalmazott az ARD-nek Burkhard Wilke, a DZI vezetője.



A műsor megszólaltatja Birgit Weitemeyert, a hamburgi Bucerius Jogi Egyetem tanárát is, aki az alapítványok szabályozására szakosodott, és megerősíti, hogy nagyon ritkán születik bírósági ítélet Németországban amiatt, ha valaki adományokkal követ el csalást. Weitemeyer szerint joghézagok vannak a rendszerben, különösen a civil szervezetek és a közhasznú és jótékonysági szervezetek esetében. "Sok német tartományban nem szabályozza külön törvény az adománygyűjtést" - mutat rá a jogi szakértő. Ilyen törvénnyel fel lehetne lépni az adományokkal visszaélő szervezetek ellen, be lehetne tiltani a működésüket.



A Report Mainz összesítése azt mutatja, hogy a német tartományok az elmúlt húsz évben három kivétellel mind eltörölték az adománygyűjtésre vonatkozó törvényeiket, csak Türingiában, a Saar-vidéken és Rajna-vidék-Pfalzban maradt érvényben ilyen jogszabály, és csak az utóbbi kényszeríti ki hatékonyan a törvényi előírásokat. A törvény végrehajtásáért a trieri Felügyeleti és Szolgáltatási Igazgatóság (ADD) felel, és a hatóság betekinthet az adománygyűjtő szervezetek bevételeibe és kiadásaiba.



"Így meg tudjuk állapítani, hogy a pénz nagy részét valóban arra fordítják, amire az adománygyűjtéskor ígérték" - húzta alá a műsorban Thomas Linnertz, az ADD vezetője. Az ADD viszont csak azok ellen a szervezetek ellen léphet fel, amelyek Rajna-vidék-Pfalz tartományban gyűjtenek adományokat.



A többi tartományban a Report Mainz szerint a törvények szabad kezet adnak az adománygyűjtő szervezeteknek, és a műsor szerint nincs is napirenden, hogy újra törvényi úton szabályozzák az adománygyűjtést, és így több szervezet évtizedek óta megkérdőjelezhető módon gyűjt pénzt.