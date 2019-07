Baki

Véletlenül egy jódlifesztiválon tartottak légiparádét a svájci műrepülők

A Svájci Légierő gépeinek eredetileg Lagenbruck felett elrepülve kellett volna bemutatniuk egy gyakorlatot a legendás svájci pilóta, Oskar Bider halálának 100. évfordulója alkalmából. A bemutató meg is történt, ám egy kisebb malőr miatt az eredeti helyszíntől távolabb került rá sor, egy falu fölött, ahol épp egy jódlifesztivál zajlott.



A svájci védelmi minisztérium elnézést kért a tévedés miatt, és közben azt is elárulta, mi volt a gond: a gépeket nem szerelték fel GPS-szel, így a pilóták nem is tudták, hogy rossz irányba tartanak.



Az eset során senki nem sérült meg, a fesztiválozók állítólag nagyon örültek a légi bemutatónak.