Amerikai alelnök: Washington továbbra is maximális nyomást gyakorol Iránra

Washington továbbra is "maximális nyomást" gyakorol Iránra - hangsúlyozta Mike Pence amerikai alelnök a Christians United for Israel (Keresztények Egységesen Izraelért) nevű cionista keresztény szervezet tanácskozásán hétfőn.



"Iránnak nem szabad összetévesztenie az amerikai visszafogottságot az amerikai eltökéltség hiányával" - fogalmazott Pence a washingtoni konferencián. Leszögezte, hogy az Egyesült Államok és hadereje felkészült az amerikai érdekek és amerikai állampolgárok védelmére a térségben.



"Továbbra is nyomást gyakorolunk az iráni gazdaságra" - hangsúlyozta, és megismételte az ismert kormányzati álláspontot, miszerint az Egyesült Államok elkötelezettannak biztosítására, hogy Teherán ne tehessen szert atomfegyverre. Pence a 2015-ben kötött többhatalmi iráni atomalkut - amelyet Washington 2018 tavaszán egyoldalúan felmondott -"katasztrofálisnak" minősítette.



Az amerikai alelnök ugyanakkor leszögezte, hogy az amerikai kormány nem akar háborút Iránnal. "Tárgyalni akarunk, figyelni akarunk, de Amerika nem fog meghátrálni" - mondta.



A Christians United for Israel az Egyesült Államok legnagyobb Izrael-barát keresztény szervezete. 1992-ben alapította John Hagee texasi baptista tiszteletes.