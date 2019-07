Diplomácia

Tettlegességig fajult a vita Erdogan testőrei és a boszniai határőrök között

hirdetés

Összetűzésbe keveredtek hétfőn Recep Tayyip Erdogan török államfő testőrei a szarajevói nemzetközi repülőtéren szolgálatot teljesítő határőrökkel, fegyverek is előkerültek - közölte értesülését a Klix.ba boszniai hírportál.



Recep Tayyip Erdogan a Délkelet-európai Együttműködési Folyamat (SEECP) közgyűlésére érkezett a boszniai fővárosba, ám a repülőgépe leszállását követően testőrei nem akarták a határőrségnek megengedni, hogy átvizsgálja a gépet. Először csak sértegették a határőröket, később viszont tettlegességig fajult a vita, és a repülőgépből fegyverek is előkerültek, amelyeket a testőrök látványosan az öveikre csatoltak - közölte a Klix.ba. A kedélyek csak akkor csillapodtak le, amikor a gépből kilépett a török államfő.



Zoran Galic, a boszniai határőrség igazgatója a sajtónak elmondta: csak a határőrök nyugodt fellépésén múlt, hogy nem került sor komoly összetűzésre. Hozzátette: aki külföldre utazik, annak be kell tartania az adott ország törvényeit.



A Klix.ba értesülései szerint Erdogan testőrei már a korábbi boszniai látogatások során is arrogánsan és agresszíven viselkedtek a repülőtér személyzetével szemben.