Fegyverek

Netanjahu: Nagyon veszélyes, hogy Irán fokozza az urándúsítást

Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.



Netanjahu azután nyilatkozott, hogy Irán bejelentette, megkezdi a megengedettnél magasabb fokon dúsított urán előállítását, illetve felkészült bármilyen szinten és bármilyen mennyiségben az urán dúsítására, válaszul az Egyesült Államok nyomására.



Washington szankciókkal próbálja a 2015-ös nemzetközi nukleáris megállapodás újratárgyalására kényszeríteni Teheránt.



"Ez egy nagyon-nagyon veszélyes lépés" - mondta Netanjahu nyilvánosan a kormány ülése előtt. "Irán megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának tett ünnepélyes ígéretét az urándúsítás egy bizonyos szint alatt tartásáról" - mondta a kormányfő.



"Felhívom barátaimat, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetőjét, akik aláírták ezt a megállapodást, és azt mondták, hogy megszegése esetén súlyos szankciókat szabnak ki a Biztonsági Tanács döntése alapján. Merre vannak?" - kérdezte képletesen Netanjahu.



"Az urán dúsítása csakis egy okból történhet, atombomba megteremtésére" - tette hozzá az izraeli miniszterelnök, aki élesen bírálta megszületése idején az Iránnal kötött atomalkut.



Előzőleg Juvál Steinic energiaügyi miniszter is ostorozta az iráni lépést. Az újság honlapjának, a ynetnek adott élő interjúban Steinic elmondta, hogy Irán az urán dúsítására vonatkozó korlátozások mérsékelt átlépésével elindult a nukleáris fegyverek irányába.



"Irán fittyet hány a vele együtt meghúzott határvonalra" - mondta Steinic. "Nukleáris zsarolást hajt végre ellenünk, az Egyesült Államok és az egész világ ellen" - tette hozzá a biztonsági kabinetben is részt vevő izraeli miniszter. Ez Steinic szerint azt is jelenti, hogy félresöpri a megállapodásban rögzített határt, és megkezdte a korántsem egyszerű menetelést a nukleáris fegyverek felé.



Teherán lépése válasz arra, hogy Donald Trump amerikai elnök tavaly májusban egyoldalúan felmondta az atomalkut, és azóta több szankciót is életbe léptetett az iszlám köztársasággal szemben.



A mintegy négy éve megkötött többhatalmi megállapodás feloldotta az Irán elleni nemzetközi szankciók többségét, amiért Teherán cserébe korlátozásokat fogadott el atomprogramjának végrehajtásában, többek közt vállalta az urándúsítás mértékének korlátozását.

