Európai Egyesült Államokat tervez az európai bizottság leendő elnöke

Támogatja a tagállami vezetők megállapodását az Európai Néppárt európai parlamenti (EP-) frakciója, amelynek értelmében Ursula von der Leyen német védelmi miniszter lenne az Európai Bizottság elnöke - közölte a képviselőcsoport szóvivője kedd este.



Pedro López de Pablo hangsúlyozta: az Európai Parlament elnökének megválasztásába ugyanakkor az Európai Tanácsnak nincsen beleszólása, és így erre szerdán sor is fog kerülni.



Bas Eickhout, a zöldpárti frakció egyik csúcsjelöltje csalódást keltőnek nevezte a keddi brüsszeli EU-csúcson megszületett döntést, amelyet szerinte az EP-nek nem szabadna támogatnia.



Ursula von der Leyent az Európai Parlamentnek kell majd jóváhagynia, várhatóan két hét múlva, és sokak szerint meglehetősen szoros szavazásra kell készülni.

Kovács szerint a V4-ek egysége ismét megmutatta egyre növekvő erejüket és befolyásukat az EU-s folyamatokra: először legyőzték Manfred Webert, majd megdöntötték Frans Timmermanst is. Sőt, a visegrádi országoknak tulajdonítja, hogy olyan csomagot tettek az EU asztalára, amelyet egyre több tagállam támogat. Kovács Zoltán megerősítette: a V4-ek támogatják Ursula von der Leyen jelölését az Európai Bizottság elnöki tisztébe.

1/2 In our unity, the Visegrád Four have again demonstrated our growing strength and influence over the direction of EU. After defeating Weber, the V4 prime ministers have toppled Timmermans as well. As negotiations continue...