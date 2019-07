Vatikán

Katolicizmusra áttért anglikán bíborost avat szentté Ferenc pápa

Az anglikán egyházból a katolikusra áttért John Henry Newman bíborost, teológust Ferenc pápa októberben a Vatikánban szentté avatja - jelentette be a Vatikán hétfőn.



A szentté avatást október 13-ra tűzték ki, amikor az Amazóniával foglalkozó rendkívüli szinódus (püspöki tanácskozás) zajlik majd a Vatikánban. John Henry Newman bíborossal együtt négy szerzetesnőt is szentté avatnak.



Newman bíboros az első angol, akit a reformáció óta a katolikus egyház szentté avat.



Az 1801-ben Londonban született John Henry Newman anglikán vallású családhoz tartozott, az anglikán egyház diakónusa volt, majd áttért a római egyházba. 1847-ben szentelték katolikus pappá, csatlakozott a Néri Szent Fülöp alapította Oratórium-közösséghez, majd 1848-ban hasonló oratóriumot alapított Birminghamban. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta, 1890-ben halt meg Birminghamben. Ugyanebben a városban XVI. Benedek pápa avatta boldoggá 2010 szeptemberében.



Newman az egyik legjelentősebb hatású konvertitának számított a viktoriánus Angliában, teológusként, filozófusként, íróként és költőként is ismert. Teológiai munkái visszaköszöntek a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) munkái során is.



Szentté avatását az anglikán egyház is üdvözölte "hídépítésnek" nevezve a két egyház közti kapcsolat jegyében.



A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy Ferenc pápa július 8-án a Szent Péter-bazilikában misét mutat be a Földközi-tengerbe veszett emberekért, a pápa hat évvel ezelőtti, Lampedusa szigetén tett látogatása évfordulóján. A sajtó előtt nem nyitott misén 250 menedékkérő vesz részt az őket segítő szervezetek tagjaival.