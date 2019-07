Háború

Több tucat tálib vesztette életét az afgán erők légicsapásaiban

Az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálib szélsőségesek legalább 45 tagja vesztette életét az afgán kormányerők támadásaiban az ország északi részén található Balh tartományban - közölték vasárnap hivatalos források.



Fuád Amán afgán védelmi szóvivő az EFE spanyol hírügynökségnek azt mondta, hogy a támadást, amelyben a radikális iszlamisták kilenc helyi parancsnoka is életét vesztette, szombat éjszaka hajtották végre.



Gyakorlatilag ezzel egy időben az afgán független választási bizottság (IEC) legalább nyolc alkalmazottja és 25 tálib vesztette életét egy, az IEC helyi székhelye közelében található rendőrőrs elleni támadásban a dél-afganisztáni Kandahár tartományban - derül ki az afgán belügyminisztérium egy vasárnapi közleményéből. A beszámoló szerint a tálibok négy, robbanószerkezettel megpakolt járművel indították meg támadásukat a tartomány Maruf nevű kerületében, ami végül a biztonsági erőkkel való összecsapásokba torkollott.



Mindeközben a katari fővárosban, Dohában - ahol a tálibok politikai irodájukat működtetik - jelenleg is tart az iszlamista felkelők és az afgán kormányt támogató Egyesült Államok közötti tárgyalások hetedik fordulója. Szuhail Sáhin tálib szóvivő szerint az egyeztetések jelenleg "kritikus" állapotban vannak, miközben a két oldal megpróbál "átírni" egy megállapodástervezetet, amelynek értelmében az amerikai csapatok kivonulnának Afganisztánból azért cserébe, ha a lázadók vállalnák, hogy harcolnak a terrorizmus ellen.



Az AP amerikai hírügynökség szerint a két oldal olyan megállapodást próbál kiharcolni, amelynek értelmében több mint 20 ezer amerikai és NATO-katonát vonnának ki Afganisztánból, véget vetve ezzel az Egyesült Államok leghosszabb ideig tartó háborújának. Az egyezményekben szerepelnének a tálibok azon garanciái, hogy Afganisztán nem szolgál az al-Kaida nemzetközi terrorszervezethez hasonló csoportok székhelyeként, illetve folytatják a harcot az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen, amely az elmúlt években a dél-ázsiai országban is megvetette a lábát.

Az Egyesült Államok a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően avatkozott be katonailag szövetségeseivel Afganisztánban, amelyet akkor a tálib szélsőségesek irányítottak, akik Washington szerint menedéket adtak a terrortámadások felelőseként megnevezett al-Kaida terrorszervezet vezetőjének, Oszama bin Ladennek.



A tálibok nem hagynak fel a biztonsági erők elleni támadásaikkal, dacára annak, hogy tárgyalásokat folytatnak Washingtonnal a háború lezárásáról. A Nemzetközi Válságcsoport (ICG) szerint a felkelők katonai sikerei jelentősen megerősítették pozíciójukat a politikai egyeztetéseken.



A szélsőségesek azonban egyelőre nem hajlandóak hivatalos megbeszéléseket folytatni az általuk amerikai bábkormánynak tartott kabuli vezetéssel.