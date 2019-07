Fejlesztés

Elkészült Peking második nemzetközi repülőtere

A látványos építészeti és élvonalbeli technológiai megoldásokkal rendelkező repülőtér építési munkálatait 2014. december végén kezdték meg, a terminál épületének felépítéséhez pedig 2015 szeptemberében láttak hozzá.

Elkészült Peking második nemzetközi repülőtere, a Beijing Daxing International Airport, amelyről szeptemberben indul az első menetrend szerinti járat - adta hírül hétfőn a CGTN kínai nemzetközi televízió híroldala.



A látványos építészeti és élvonalbeli technológiai megoldásokkal rendelkező repülőtér építési munkálatait 2014. december végén kezdték meg, a terminál épületének felépítéséhez pedig 2015 szeptemberében láttak hozzá.



A repülőtér egyik legszembetűnőbb érdekessége, hogy a világ legnagyobb egyterű termináljával dicsekedhet. Légiforgalom-irányító rendszere pedig a Kínában használt legkorszerűbb automatizált rendszer, amely egyszerre négy kifutópálya irányítására képes.



Jen Hsziao-tung, a Daxing légiforgalom-irányító központjának igazgatóhelyettese elmondta: a repülőtéren óránként több mint 250 le- és felszállás mehet majd végbe, de a hosszú távú tervek szerint ezt a számot 300-ra növelnék, a jelenlegi négyen felül további két kifutópálya hozzáadásával.



A CGTN adatai szerint az új légikikötő, amely nevét arról a Peking déli részén fekvő kerületről kapta, ahol található, 2021-re évi 45 millió, 2025-re pedig már évi 72 millió utas fogadására lesz alkalmas.



A repülőtér légiforgalom-irányító központja szintén világelső lesz méretét tekintve: 173 légiforgalom-irányítót foglalkoztat majd, akik Észak-Kína három kulcsfontosságú repülőterének forgalmát irányítják majd; a két pekingi nemzetközi repülőtér mellett a fővárostól keletre fekvő Tiencsin városét is.



A Daxing repülőtér mindezeken felül Ázsia legnagyobb hangárját is magáénak tudhatja, amely a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének számító Airbus A380-asból egyszerre kettőt is tud fogadni. A hangár a China Southern Airlines tulajdonában van, ez a légitársaság adja majd a repülőtér forgalmának 40 százalékát.



A repülőtéren a következő két hónapban hat, valamennyi rendszerre kiterjedő tesztelést végeznek, az első menetrend szerinti járat pedig szeptemberben szállhat fel.