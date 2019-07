Tűzhányó

Két vulkán tört ki egyszerre Pápua Új Guineán - videó

hirdetés

Több falut is betemetett a hamu, miután két nap alatt két vulkán is kitört Pápua Új Guineán. Több tízezer embert kellett kitelepíteni már az első kitörés után, és újabb, több, mint százezer embert kellene menekíteni a második miatt, de nem tudnak hova menni. A vulkánkitörések elpusztították a házakat, az élelmiszer és az ivóvízkészleteket is. Az emberek az esőből próbálnak valahogy nehezen vizet gyűjteni, csakhogy az eső is vulkáni hamuval szennyezett.