Újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a németországi politikusgyilkosság ügyében

Őrizetbe vettek két újabb gyanúsítottat a németországi politikusgyilkosság ügyében - jelentették csütörtökön német hírportálok.



Az értesülések szerint a feltételezett elkövető a két férfi segítségével szerzett fegyvert a kasseli tartományi államigazgatási hivatal vezetője, Walter Lübcke meggyilkolásához. Egyikük a fegyverkereskedő, a másik pedig közvetített az eladó és a vásárló között. Bűnpártolás gyanúja miatt őrizetbe vették őket.



A feltételezett elkövető, Stephan E. beismerő vallomása alapján jutottak a nyomukra. Stephan E. azt is elmondta, hogy a gyilkossághoz használt kézilőfegyver mellett négy további fegyvere is van, köztük egy Uzi típusú géppisztoly és egy úgynevezett pumpgun (előágyszán-ismétlő puska). Arzenálját a munkahelyén tartotta, egy föld alatti rejtekhelyen. A hatóságok valamennyi fegyvert megtalálták.



A nyomozást irányító szövetségi legfőbb ügyészség megerősítette az őrizetbe vételek tényét. Részleteket nem közöltek.



A politikai bűncselekmények ügyében illetékes legfőbb ügyészség szélsőjobboldali hátterű bűncselekményként kezeli Walter Lübcke meggyilkolását, konkrét indítéknak pedig azt tartja, hogy a feltételezett elkövető felháborodott az áldozatnak a menedékkérők befogadásáról szóló 2015-ös kijelentésein.



Amennyiben ez a gyanú beigazolódik, a Lübcke-ügy az első szélsőjobboldali indíttatású politikusgyilkosság Németországban a második világháború óta.



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerda este az ARD országos közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a hatóságoknak nagyobb erővel kell küzdeniük a szélsőjobb ellen. Országszerte 24-25 ezer szélsőjobboldalit tartanak számon, nagyjából minden második hajlamos erőszakkal érvényre juttatni politikai meggyőződését.



Állandó ellenőrzésük és valamennyi lehetséges bűncselekményük megakadályozása aligha megoldható, ezért azzal kell számolni, hogy bármikor történhet szélsőjobboldali indíttatású támadás, terrorcselekmény - fejtette ki a belügyminiszter, kiemelve, hogy nemcsak a hatóságok, hanem az egész társadalom elkötelezettségére is szükség van a veszély csökkentéséhez. Mint mondta, széles körű társadalmi egyetértésben kell elutasítani a gyűlöletet, az antiszemitizmust és az idegenellenességet.