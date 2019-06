USA - Irán

Trump: egy esetleges konfliktus Iránnal 'nem tartana sokáig'

hirdetés

Egy esetleges konfliktus Iránnal "nem tartana sokáig" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjújában.



Az elnök azt hangoztatta: háború esetén az Egyesült Államok erőfölényben lenne, de a konfliktusban szárazföldi erők nem vennének részt.



"Nekünk nagyon erősek a pozícióink" - fogalmazott Trump a Fox Business csatornán, utalva az Egyesült Államok katonai erejére. Ám kétszer is elutasította szárazföldi erők bevetését. Arra a kérdésre, hogy vajon készülőben van-e egy háború, az Egyesült Államok elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy reményei szerint nem lesz háború.



Az interjúban kitért Németországra és Kínára is. Németországot bírálta és "erőtlen" partnernek nevezte. Arról beszélt, hogy Berlin szerinte hasznot húz az Egyesült Államokból. Mint fogalmazott: Berlin "dollármilliárdokat utal Moszkvának az energiavásárlásokért, és közben ennek ellenére elvárják tőlünk, hogy mi gondoskodjunk a védelméről".



Kínáról szólva úgy vélekedett, hogy Peking azért akar kereskedelmi megállapodást kötni Washingtonnal, mert a kínai gazdaság "összeomlóban van. Leszögezte viszont, hogy "abszolút lehetséges", hogy a G20-as országcsoport oszakai csúcstalálkozóján úgy áll fel a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott megbeszélései után, hogy megállapodtak és ennek következtében nem kerül sor a beígért további amerikai vámtarifa-emelésekre. "A kínaiak megegyezést akarnak, jobban akarják, mint én" - állította.



Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter egyébként szerdán a CNBC televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy 90 százalékban készen áll az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás. Donald Trump szerdán indul a G20-as országcsoport Oszakában tartandó csúcsértekezletére, ahol külön tárgyalásokat folytat majd - mások mellett - Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.