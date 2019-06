Diplomácia

Putyin és Trump egyórás különtalálkozót tart Oszakában

Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója alkalmából - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója szerdán Moszkvában újságíróknak nyilatkozva.



Usakov közölte, hogy a Putyin-Trump-különtalálkozó helyi idő szerint 14 órakor (közép-európai idő szerint 7 órakor) lesz, a G20-csúcs második munkaülése pedig 15 órakor kezdődik.



Hozzátette, hogy a találkozó helyszínét a vezetői megbeszélésekre szánt helyiségek közül az amerikai fél választotta ki. A találkozó napirendjét a két elnök maga fogja meghatározni.



Usakov szerint a megvitatandó kérdések között lesz a kétoldalú kapcsolatok általános állapota, a hadászati stabilitás, a regionális konfliktusok - Szíria, Afganisztán, Ukrajna, Venezuela és más témák. Szíriával kapcsolatban szavai szerint a két vezető áttekinti az általános helyzetet, valamint a szíriai "irányban folytatandó közös munka kérdéseit".



Emlékeztetett, hogy Moszkva következetesen gyakorlatias és konstruktív viszonyra törekszik Washingtonnal, arra, hogy helyreállítsa az együttműködést az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet elve alapján. Mont mondta, az orosz félben aggályokat vált ki az Egyesült Államoknak az elsőként az amerikai fél részéről felfüggesztett, a szárazföldi telepítésű, közepes- és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló (INF-), valamint a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött, 2021-ben lejáró START-3 szerződéssel kapcsolatos magatartása.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy szerdai moszkvai sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kezdi belátni: értelmetlenek az arra irányuló kísérletek, hogy rákényszerítse Moszkvát önálló külpolitikai álláspontjának feladására. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes úgy vélekedett, hogy John Bolton amerikai, Nyikolaj Patrusev orosz és Meir Ben Sabat izraeli nemzetbiztonsági tanácsadó keddi jeruzsálemi megbeszéléseinek eredményei nagyban hozzá fognak járulni a tervezett Putyin-Trump-különtalálkozó sikeréhez.



Usakov közölte, hogy pénteken helyi idő szerint késő délután Putyin találkozik majd Theresa May brit miniszterelnökkel is. A Kreml külügyi kulcsembere fontosnak nevezte a megbeszélést, és azt mondta, hogy Moszkva üdvözölné, ha megtalálnák a módját a kétoldalú viszony rendezésének.