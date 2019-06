Gázbuborék keletkezett a régi városrész alatt

Gázrobbanás veszélye miatt többeket evakuáltak a horvátországi Rab szigetén

Robbanásveszély miatt nyolcvan embert evakuáltak a horvátországi Rab városában, az adriai-tengeri Rab szigetén, miután egy gázszivárgás nyomán propán-bután gázbuborék keletkezett a régi városrész alatt. 2019.06.26 16:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Milivoj Licin tűzoltóparancsnok a sajtónak úgy nyilatkozott: kedden késő délután kaptak bejelentést arról, hogy gázszag érződik a város központjában. Miután kiderült, hogy a gáz magas koncentrációja miatt robbanásveszély áll fenn, azonnal elkezdték kimenekíteni a környékről az embereket, köztük turistákat is néhány szállodából - mondta. Hozzátette: egy részüket még az éjszaka, másokat reggel költöztettek el a helyszínről.



Elmondta, hogy a gáz egy csőtörés miatt kezdett erősen szivárogni, buborékot képezve a föld alatt. Egyelőre lezárták a teljes városközpontot, és most arra várnak, hogy a természet megtegye a magáét, és a koncentráció csökkenjen - hangsúlyozta.



"Kiszellőztetjük az érintett épületeket, a csatornahálózatot, és folyamatosan mérjük a gázszintet" - fogalmazott.



Sajtóhírek szerint a gázrobbanás lehetősége továbbra is fennáll, és a helyzet még mindig veszélyes.