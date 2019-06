Lángoló luxusjachtról mentették Vlagyimir Klicskót

Kigyulladt a luxusjacht Mallorcánál, melyen Vlagyimir Klicskó 2017-ben visszavonult bokszvilágbajnok és családja utazott. A partiőrség és a tűzoltók mentették meg őket.



Klicskó később a Twitteren írt arról, hogy a barátaival és családjával közös vasárnapi kirándulásukon lángra kapott a hajó fedélzete. Azt írta, mindannyian jól vannak.

Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM