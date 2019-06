Megszökött börtönéből a calabriai maffia feje

Az 52 éves Morabito három rabtársával együtt lépett meg az uruguayi fővárosban található börtönből. A négy férfinak a börtön tetején ütött lyukon keresztül sikerült elmenekülnie. Ezután betörtek egy környékbeli lakásba, és pénzt loptak az ott élő nőtől.



A 'ndrangheta vezetőjét 2017 szeptemberi letartóztatásakor Marco Minniti akkor olasz belügyminiszter az első számú szökevénynek nevezte a calabriai maffia tagjai közül. Morabito 1994 óta menekült az igazságszolgáltatás elől, távollétében bűnszervezethez való tartozás, kokaincsempészet és egyéb súlyos bűncselekmények vádjával ítélték el, 30 év börtönbüntetést kapott.



Az EFE spanyol hírügynökség szerint a milánói kokainkirály néven ismert férfi 2017-es letartóztatása előtt több mint tíz évig élt Uruguayban hamis papírokkal. Elfogásáig egy luxusvillában élt Punta del Este közelében, Montevideótól keletre.



Az ügyével foglalkozó nyomozók szerint Morabito kábítószer-csempészettel foglalkozott Dél-Amerikában is, ahonnan Észak-Olaszországba juttatta el a drogot. A becslések szerint a calabriai maffia ellenőrzi az Európába irányuló kokainforgalom 80 százalékát.



Az uruguayi El País szerint Morabitót még nem adhatták ki Olaszországnak, mert fellebbezett az uruguayi legfelsőbb bíróságnál.



A hír hallatán Matteo Salvini olasz belügyminiszter jelezte: Róma azonnali magyarázatot követel a montevideói kormánytól Morabito szökése miatt.

È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una galera dell'Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia. https://t.co/aTeaM8RDVM