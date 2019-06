Osztrák minisztérium

A muszlim tanulók neve mellett fel kell tüntetni az "iszlám" megjelölést is Ausztriában

A muszlim tanulók vallási hovatartozásának iskolai bizonyítványban való megjelölésével kapcsolatban néhány hónapja alakult ki a vita az országban. 2019.06.25 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A muszlim tanulók neve mellett nem elegendő az Ausztriai Iszlám Hitközség (IGGÖ) rövidítését feltüntetni, hanem a vallásukra utaló "iszlám" szót is fel kell tüntetni az osztrák iskolákban kiadott bizonyítványokban - erről döntött nemrég az oktatási minisztérium az IGGÖ-vel kialakult vitájának megoldása érdekében - számolt be a Kurier című osztrák napilap hétfőn.



A muszlim tanulók vallási hovatartozásának iskolai bizonyítványban való megjelölésével kapcsolatban néhány hónapja alakult ki a vita az országban. Az Ausztriai Iszlám Hitközség azt kifogásolta, hogy ezen tanulók esetében az "iszlám" megjelölés helyett csak a hitközség nevének rövidítése (IGGÖ) szerepelt. Ez utóbbit még a kancelláriához (miniszterelnökséghez) tartozó Vallási Hivatal (Kultusamt) rendelte el, ők ugyanis pontatlannak találták az "iszlám" megjelölést.



A hivatal és az oktatási minisztérium nemrég kompromisszumos megoldást javasolt a vitában; aszerint mostantól a vallásra és a vallási irányzatra utaló kifejezésnek egyaránt szerepelnie kell az iskolai bizonyítványban; vagyis fel kell tüntetni az "iszlám" szót és mellette a vallási irányzat rövidítését is (például SCHIA, vagyis siíta, ALEVI, vagyis alevita, de maradhat az IGGÖ is).



A lap szerint az új megállapodás adminisztratív terheket róhat az intézményekre, azokat a bizonyítványokat ugyanis, amelyek nem a legújabb rendelkezésnek megfelelően tartalmazzák a muszlim tanulók vallási hovatartozásának megjelölését, újra ki kell állítani.



Az Ausztriai Iszlám Hitközség ugyanakkor nem elégedett a megoldással. A szervezet szóvivője, Rusen Timur Aksak azt mondta, bár a javaslatot előrelépésnek tartják, továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy csupán az "iszlám" megjelölés szerepeljen a bizonyítványokban. Azt tervezik, ha nem teljesítik kérésüket, alkotmányos panaszt tesznek.