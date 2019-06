Szakértő

Webernek az Európai Tanácsot kellene megnyernie az európai bizottsági elnökjelöltséghez

Az európai uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsot kellene megnyernie Manfred Webernek ahhoz, hogy jelölt lehessen az Európai Bizottság elnöki tisztségére - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elemző szerint egyelőre az látszik, hogy a néppárti Manfred Weber mögött nem alakult ki többség, így nincs elég nagy támogatottsága ahhoz, hogy az Európai Bizottság elnökjelöltje legyen.



Hozzátette, hiába az Európai Néppárt a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, ha továbbra is erőltetik a kérdést, egyedül maradnak, és az is előfordulhat, hogy kihagyják őket abból a döntésből, amely a következő bizottsági elnök személyéről szól majd.



Manfred Weber a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak azt mondta, továbbra is bízik az Európai Bizottság elnöki tisztségének megszerzésében. A politikus az európai uniós (EU-s) tisztújítás ügyében június 30-ra összehívott rendkívüli EU-csúcsig hátralévő napokban az Európai Parlament többségi támogatásának elnyeréséért küzd, hogy nyomást gyakoroljon a tagországi állam-, illetve kormányfőket összefogó Európai Tanácsra.