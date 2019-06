USA

Faji előítéletekre hivatkozva mentettek fel egy gyilkost Amerikában

2019.06.21 19:31 ma.hu

Az amerikai alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság álláspontja szerint az elkövető Curtis Flowers tárgyalásai során alkotmányellenesen távolították el az esküdtjelöltek soraiból az afroamerikai jelölteket.



A 49 esztendős, szintén afroamerikai Curtis Flowers 1996-ban négy embert gyilkolt meg a Mississippiben lévő Winona városában. Azóta hat tárgyalása volt, kettőnek az eredményét szabálytalan bírói eljárás miatt törölték, viszont három alkalommal bűnösnek mondták ki és kiszabták rá a halálos ítéletet. Mississippi állam legfelsőbb bírósága azonban ügyészi eljárásjogi hibákra és az afroamerikai esküdtek kizárására hivatkozva az ítéletet nem fogadta el. A hatodik tárgyaláson például a hat fekete esküdtjelöltből ötöt elutasítottak. A hat per során a vádat mindvégig ugyanaz a fehér ügyész képviselte.



A gyilkos ügyvédje azzal érvelt, hogy az ügyészek faji előítéletekkel terhelten, a feketéket hátrányosan megkülönböztetve végezték munkájukat.



A mississippi legfelsőbb bíróság ugyanakkor - miközben az ítéletet elutasította - a bűnösséget fenntartotta. A szövetségi legfelsőbb bíróság pénteken a vád alól is felmentette a halálsoron lévő Flowerst.



A washingtoni alkotmánybíróság 7:2 arányban hozta meg döntését, két konzervatív bíró - Clarence Thomas és Neil Gorsuch - ellene voksolt.



A bíróság döntésének indoklását Brett Kavanaugh bíró fogalmazta meg. Az indoklás valamennyi pontjában a fekete esküdtek elleni hátrányos megkülönböztetést, a tárgyalási folyamatból történt kirekesztésüket említette.



A döntés ellen szavazó Clarence Thomas az áldozatok hozzátartozóinak fájdalmára hivatkozott, és megjegyezte, hogy a védelemnek is sikerült elérnie, hogy egyes fehér esküdteket kizárjanak.



"Az államnak teljes mértékben jogában áll ismét vádat emelni Curtis Flowers ellen" - szögezte le Clarence Thomas bíró, aki történetesen szintén afroamerikai.