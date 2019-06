Illegális bevándorlás

Salvini: Hollandia fogadja be a holland felségjelzésű Sea Watch hajót

Hollandiának kell befogadnia a holland zászló alatt hajózó, 43 migránst szállító Sea Watch 3 civilhajót, amely több mint egy hete Olaszország tengeri határain várakozik kikötésre - foglalt állást Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken.



Matteo Salvini Giuseppe Conte miniszterelnökhöz címzett és nyilvánosságra hozott levelében hangsúlyozta, hogy a Sea Watch 3 továbbra sem léphet be, nem haladhat át olasz felségvizeken, és nem köthet ki olasz partokon. Ezt olasz belügyminiszterként Salvini június 15-én rendelte el, nem sokkal azután, hogy a civilhajó az Olaszországhoz tartozó tengeri övezet határához érkezett.



Az olasz belügyi tárca vezetője szerint a Sea Watch 3 fedélzetén - a több mint egyhetes tengeri tartózkodás következtében - kialakult helyzet miatt a római kormánynak a hollandiai hatóságoknál kell szorgalmaznia a hajó befogadását. A német nem kormányzati szervezet hajója ugyanis holland felségjelzésű.



Salvini "súlyos magatartásként" értékelte, hogy a civilhajó "vasakaratot" tanúsít: elutasította a felajánlott alternatív kikötési lehetőségeket, rögtön Olaszország felé vette útját, és több mint egy hete várakozik a kikötésre az olasz tengeri határoknál, miközben - Salvini szerint - ennyi idő alatt már Hollandiába is megérkezhetett volna.



Senkit sem lehet feljogosítani arra, hogy a hatályos törvényi kereteken átlépve, saját hatáskörben határozzon egy harmadik ország polgárainak sorsáról - írta Salvini az olasz kormányfőhöz intézett levelében. Hozzátette: ez "tartósan" hátrányos helyzetbe hozza azokat az országokat - például Olaszországot és Máltát -, amelyek földrajzi fekvésük folytán más tagországokhoz képest közelebb vannak Afrikához.



A Sea Watch 3 június 12-én a Líbiához tartozó kutatási és mentési tengeri övezetben vette fedélzetére a migránsokat, majd egyenesen Olaszország irányába vette útját. Elutasította, hogy Líbiába vigye vissza őket, és nemet mondott a tunéziai kikötésre is. A hajó több mint egy hete nemzetközi vizeken várakozik, a dél-olaszországi Lampedusa partjaitól mintegy húsz kilométerre. Június 15-én Salvini tíz személynek engedélyezte a partra szállást, köztük gyerekeknek, nőknek, betegeknek.



Ezzel egyidőben, csütörtök óta, Lampedusa szigetén három különböző vizi járművel mintegy 100-an értek partot. Közülük egy 81 fős csoport péntek reggel kötött ki egy gumicsónakkal, amelyet egy nagyobb, Líbiából indult halászhajóról bocsátottak vízre a nyílt tengeren. A halászhajót az olasz pénzügyőrség feltartóztatta.