Az iráni Forradalmi Gárda lelőtt egy amerikai drónt

Az RQ-4 Global Hawk típusú drónt csütörtökre virradóra, Dzsászk kikötővárosa mellett lőtték le 2019.06.20

Az iráni Forradalmi Gárda lelőtt egy amerikai drónt a dél-iráni Hormuzgán tartomány fölött - jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség. Az iráni állami Press TV szerint az RQ-4 Global Hawk típusú drónt csütörtökre virradóra, Dzsászk kikötővárosa mellett lőtték le, képeket még nem mutattak be róla.



Bill Urban, az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó központi parancsnokságának a szóvivője szerda éjszaka kijelentette, hogy aznap egyetlen amerikai légi jármű sem lépett be az iráni légtérbe.



Múlt héten az Egyesült Államok katonai parancsnoksága megerősítette, hogy az iráni légvédelem megpróbált lelőni egy amerikai drónt, és elismerte azt is, hogy júniusban a jemeni húszi lázadóknak iráni segítséggel sikerült egy másikat megsemmisíteniük.



Szerdán Washington ismét Teheránt tette felelőssé a múlt héten az Ománi-öbölben két tartályhajó ellen elkövetett szabotázsakcióért, ami során az égő hajók legénységét az iráni hatóságok Dzsászkba evakuálták. Az incidens körülményei egyelőre ismeretlenek, Irán pedig tagadja a Fehér Ház vádjait.