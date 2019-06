Németország

Egyre több helyi politikust ér támadás Németországban

Nem egyszeri, elszigetelt eset a Kassel területi államigazgatási hivatal vezetője, Walter Lübcke elleni halálos merénylet, Németországban egyre több helyi politikust ér szélsőjobboldali indíttatású támadás, gyakran olyanokat, akik kiállnak a befogadó, liberális menekültpolitika mellett - emelte ki az ARD országos köztelevízió egy szerdai összeállításában.



A kasseli merénylet politikusok elleni szélsőjobboldali támadások hosszú sorába illeszkedik - húzták alá az összeállításban, felidézve néhány közismert esetet, köztük a menedékkérők befogadása mellett Walter Lübckéhez hasonlóan kiálló kölni főpolgármester, Henriette Rieker ellen 2015-ben elkövetett késes támadást, és a szászországi Tröglitzben szintén 2015-ben történt esetet.



A kistelepülés ingyen, társadalmi munkában dolgozó polgármestere családja védelme érdekében lemondott, mert a neonáciként számon tartott Német Nemzeti-demokrata Párt (NPD) fáklyás tüntetést szervezett otthona elé a menedékkérők támogatása miatt.



A Schleswig-Holstein tartománybeli Oersdorf polgármesterét 2016-ban ismeretlenek eszméletlenre verték, előzőleg a települési vezetőt jelölő szervezet fenyegetéseket kapott menedékkérők befogadása miatt. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Altena polgármesterét 2017-ben megkéselték, az elkövető ugyancsak a menedékkérők befogadását kifogásolta, amikor rárontott a politikusra.



A szövetségi belügyminisztérium és a szövetségi bűnügyi hivatal kimutatása alapján 2017-ben 516 szélsőjobboldali indíttatású politikai bűncselekmény történt választott tisztségviselők vagy politikai kinevezettek ellen, köztük 11 erőszakos támadás. Tavaly 517 ilyen bűncselekmény történt, köztük 43 erőszakos támadás.



Az interneten listák is terjednek a szélsőjobb által kipécézett politikusokról. Az egyik ilyen, a menedékkérők befogadása miatt háborús bűnösként feltüntetett politikusokat lajstromozó listán Walter Lübcke is szerepel. Felbukkant egy úgynevezett halállista is, 29 politikus és baloldali aktivista nevével.



A Walter Lübcke elleni merénylet "új minőséget" jelent, azt mutatja, hogy az önkormányzati politikusok elleni erőszak újabb szintre lépett, amit "nagyon-nagyon komolyan kell venni" - idézték szerdai német lapok Horst Seehofer belügyminiszter állásfoglalását, amely szerint az önkormányzatok vezetői állandó fenyegetettség közepette dolgoznak, ezért indokolt, hogy külön intézkedéseket tegyenek a védelmükre.



Ezt sürgeti a városi és települési önkormányzatok szövetségének (DStGB) vezetője, Gerd Landsberg is, aki egy szerdai lapinterjúban hangsúlyozta, hogy különleges védelmet kell biztosítani a közjóért dolgozó és az országért és demokratikus berendezkedéséért dolgozó embereknek. A Neue Osnabrücker Zeitung című lapban közölt interjúban kifejtette, hogy a bűnüldöző szerveknél ki kell építeni egy szervezeti egységet a választott tisztségviselők és politikai kinevezettek elleni fenyegetésekkel kapcsolatos eljárásokra.

A Lübcke-gyilkosság gyanúsítottja egy szélsőjobboldali hátterű, büntetett előéletű 45 éves férfi. A hét végén fogták el. Az ügyet hétfőn magához vonta a szövetségi legfőbb ügyészség, arra hivatkozva, hogy a nyomozás első megállapításai alapján szélsőjobboldali politikai merénylet történhetett.



Szerdai lapértesülések szerint a nyomozás újabb megállapításai alapján meglehet, hogy a gyanúsított nem egyedül, hanem bűnszervezetben követte el a gyilkosságot.



Walter Lübckét, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusát június 2-ra virradóra holtan találták családi háza kertjében. Kézi lőfegyverrel, közvetlen közelről leadott fejlövés oltotta ki az életét. A fegyvert nem találták meg.



A 65 éves helyi politikus 2015-ben vált ismertté szélesebb körben, annak révén, hogy erőteljesen kiállt az országba érkező menedékkérők befogadása mellett, és élesen bírálta a menedékkérők előli elzárkózást pártolókat. Állásfoglalása heves bírálatokat váltott ki, halálos fenyegetéseket is kapott.



Walter Lübcke 2009 óta irányította a területi államigazgatási hivatalt (Regierungspräsidium, a tartományi kormány és az adott terület önkormányzatai közötti összekötő szerv, vezetője politikai kinevezett), előtte tíz évig képviselő volt a hesseni tartományi gyűlés (Landtag) CDU-frakciójában.