Elhalasztották a matematika 'kisérettségit' Szerbiában, mert kiszivárogtak a kérdések

2013-ban már a megírt vizsgák után derült ki, hogy az összes feladatlap előre kiszivárgott, így semmisnek nyilvánították a vizsgaeredményeket. 2019.06.18 13:37 MTI

Elhalasztották az úgynevezett kisérettségit matematikából Szerbiában, mert az oktatási minisztérium közlése szerint kiszivárogtak a tesztek.



A nyolcadik osztály végén Szerbiában vizsgát kell tenniük a diákoknak anyanyelvből, matematikából, valamint egy általános ismereteket felmérő és műveltségi feladatokat tartalmazó tesztet is ki kell tölteniük. Az itt megszerzett pontok, valamint az általános iskola utolsó három évének érdemjegyei alapján kerülhetnek be a tanulók a különböző középiskolákba, tehát a felmérők felvételi vizsgának számítanak.



Mladen Sarcevic oktatási miniszter a belgrádi Vecernje Novostinak elmondta, a feladatlapok az egyik iskolából szivárogtak ki úgy, hogy valaki felbontotta a tesztet tartalmazó tartalékborítékot, és eladta a feladatlapot, amely aztán felkerült a közösségi oldalakra. A tárcavezető bejelentette: a rendőrség nyomozást indított, és a felelősöket le fogják váltani. Hozzátette, hogy ez volt az utolsó év, amikor ilyen előfordulhatott, a következő években már digitálisan kell vizsgázniuk a diákoknak.



Hétfőn mintegy 70 ezer végzős általános iskolás vizsgázott anyanyelvéből, szerdán pedig az úgynevezett kombinált tesztet kell kitölteniük. A módosított matematika "kisérettségit" így csütörtökre halasztották.



2013-ban már a megírt vizsgák után derült ki, hogy az összes feladatlap előre kiszivárgott, így semmisnek nyilvánították a vizsgaeredményeket, a diákok pedig az általános iskolai érdemjegyeik alapján kerültek be a középiskolákba. A tesztlapokat készítő nyomda három dolgozóját egy évig terjedő börtönbüntetésre ítélték az eset miatt.