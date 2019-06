Állatkínzás

Mindeközben az USA-ban letartóztatták a teknősöket taposó nőt

Megtaposott egy tengeri teknős fészket egy 41 éves nő a floridai Miami Beach-en. Yaqun Lu először egy facölöppel esett a fészeknek, majd mezítláb tiporta végig - az esetet nemcsak szemtanúk látták, hanem még a rendőrök is - írta a CNN.



A terület egyébként körbe volt kerítve, figyelmeztető táblával, hogy kérjük "Ne zavarja a tengeri teknős fészket". A michigani nőt letartóztatták, a természetkárosítása a tojásoktól kezdve kiterjed a teknősökre is.



Az eset különös figyelmet kapott, mivel a térségben háromféle tengeri teknős is tojást rak.