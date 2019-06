Nagy-Britannia-belpolitika

Alapjogokért Központ: Boris Johnson lehet a legesélyesebb a brit miniszterelnöki tisztségre

Nem szokványos vezető, akire jellemző a figyelemfelkeltő, de nem rosszindulatú "trollkodás". Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Boris Johnson volt külügyminiszter lehet a legesélyesebb a brit miniszterelnöki tisztségre.

Pócza István hétfőn az M1 aktuális csatornán azt mondta, a hat konzervatív jelölt közül Boris Johnson az egyedüli, aki elég karakteres ahhoz, hogy segítsen pártján és megoldja a brit EU-tagság megszűnése okozta szituációt.



Emlékeztetett: Boris Johnson ötödik alkalommal célozza meg a kormányfői posztot, kitartó politikus, akinek az utóbbi években többször is felmerült a neve a miniszterelnöki tisztséggel kapcsolatban, többek között David Cameron távozása után is.



A szakértő szerint Boris Johnson karizmatikus, nem szokványos vezető, akire jellemző a figyelemfelkeltő, de nem rosszindulatú "trollkodás". A legutóbbi ilyen megnyilvánulása az volt, hogy vasárnap nem vett részt a brit konzervatív párt vezetőjelöltjeinek első televíziós vitáján. Az ilyen vitákon általában az összes jelölt előszeretettel a legesélyesebbet támadja, vagyis öten támadták volna Boris Johnsont, aki távolmaradásával valószínűleg éppen ezt próbálta elkerülni - fűzte hozzá.



Pócza István kitért arra is, hogy a vita során ugyanazon párt politikusai merőben különböző véleményeket fogalmaztak meg a Brexitről, egyesek szerint vállalható lenne Nagy-Britannia szerződés nélküli kiesése az Európai Unióból, míg más vélemények szerint a mostaninál jobb kilépési megállapodást is el lehet érni Brüsszelnél.