Belpolitika

Mégsem lesz előrehozott választás Észak-Macedóniában

Az előzetes bejelentésekkel ellentétben mégsem kezdeményez előrehozott parlamenti választást Észak-Macedóniában Zoran Zaev miniszterelnök, inkább kormányátalakítással oldja meg a belpolitikai feszültségeket - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál hétfőn.



Zoran Zaev vasárnap este a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) központi bizottságának ülését követően kiemelte, hogy már nem látja szükségesnek az előrehozott választásokat, ugyanis a tárgyalások az Európai Unióval jól haladnak, és már júniusban, de legkésőbb októberig közölheti Brüsszel, hogy mikor kezdődhetnek meg a hivatalos csatlakozási tárgyalások.



Korábban a miniszterelnök a kormányon belüli feszültségekkel, valamint az európai integráció lassú folyamatával, illetve a csatlakozást előkészítő tárcák eredménytelenségével indokolta azt, hogy előrehozott parlamenti választást szeretne.



A vasárnapi párteseményt követően Zoran Zaev kiemelte, a hónap végéig nyolc miniszterét váltja le, és ezt követően Szkopje hatékonyabban tud az EU-csatlakozásra koncentrálni. Mint mondta: a kormányt most nem lenne jó feloszlatni, mert akkor a NATO-csatlakozás előkészítése és az európai integrációs folyamat is leállna néhány hónapra.



Zoran Zaev a közelmúltban tisztújítást kezdeményezett pártjának minden helyi szervezetében, majd a párt végrehajtó bizottságát is feloszlatta. A tisztújítás célja a párton belüli feszültségek kezelése volt.