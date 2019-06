Történelem

A kommunista rezsimek áldozataira emlékeztek Washingtonban

A kommunista rezsimek áldozataira emlékeztek pénteken Washingtonban.



Az amerikai főváros központjában lévő emlékműnél több mint 25 ország nagykövetsége és diplomáciai képviselete, köztük Magyarország képviselője, valamint az Egyesült Államokban működő egyes civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat. Részt vett a koszorúzáson Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető - az Egyesült Államok által ideiglenes venezuelai államfőként elismert politikus - képviselője is, s az idén először Németország képviselője is elhelyezte az emlékezés és a tisztelet virágait.



A koszorúzással a washingtoni székhelyű Kommunizmus Áldozatainak Emlékalapítványa emlékezik meg minden évben a kommunista rendszerek több mint százmillió áldozatáról.



Az ünnepség főszervezője Marion Smith, az emlékalapítvány igazgatója volt.



A kommunizmus áldozatai előtt tisztelgő emlékmű - egy fáklyát tartó nőalak bronzszobra - a Capitolium közelében található, s a szoborról rálátni az amerikai kongresszus fehér kupolájának tetején magasodó Szabadság-szoborra.



Az amerikai kongresszus 1993-ban kétpárti támogatással fogadott el törvényt az emlékmű megépítéséről, s az avatási ünnepségre több mint tíz esztendő múltán került sor. A törvény nyomán alakult meg a Kommunizmus Áldozatainak Emlékműve Alapítvány, amely több mint százmillió dollárnyi magánadományt gyűjtött a szoborra. A szobrot egyébként - mint a talapzatán olvasható - ajánlják mindenkinek, aki szereti a szabadságot.



Az Emlékalapítvány nem csupán az emlékezést tekinti feladatának, hanem a kommunizmus történetének feldolgozását és megismertetését, a még sok helyütt élő áldozatok felkutatását és megszólaltatását.



Ennek jegyében is nyújtják át minden évben a Truman-Reagan Szabadság Érdemérmet. Az idén a 98 esztendős Gail H. Halvorsen ezredest, az Egyesült Államok légierejének többször kitüntetett, nyugalmazott pilótáját tisztelték meg az érdeméremmel. Az ezredes egyike volt azoknak az amerikai katonáknak, akik az 1948 júniusa és 1949 májusa közötti berlini blokád idején a nyugat-berliniek ellátását biztosító légihíd egyik irányítója volt. Több más pilótával együtt a gyerekeknek sokszor külön édességet és gyümölcsöt dobott le, ezért a gépeket a Mazsolabombázóknak (Rosinenbomber) nevezték.



Az idei ünnepségen megemlékeztek a hidegháború időszakának amerikai veteránjairól is.