Felfüggesztették a törvényhozás munkáját Hongkongban a tüntetések után

Felfüggesztették a törvényhozás munkáját, és ismét elhalasztották a vitatott kiadatási törvénytervezet megtárgyalását Hongkongban a szerdai, összecsapásokkal járó tüntetés után - írta a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap csütörtökön.



A várost irányító törvényhozói tanács helyi idő szerint csütörtök reggel Andrew Leung Kwan-yuen, a tanács elnökének nevében írt körlevélben tájékoztatta a törvényhozókat a döntésről. A szűkszavú üzenet szerint a testület tagjait értesíteni fogják az ülés időpontjáról, amint azt az elnök kijelöli.



Hongkong belvárosában eközben kezd visszaállni a rend a szerdai tüntetés után, melynek során a kiadatási törvény tervezett módosítása ellen tiltakozók több ízben összecsaptak a kormányépületeket védő rendőrökkel, akik paprikasprayt, könnygázt és gumilövedékeket vetettek be ellenük.



A SCMP információja szerint az összecsapások során csaknem nyolcvan ember, köztük demonstrálók, rendőrök és újságírók sebesültek meg. Néhány tüntetőt őrizetbe vettek, de pontos számuk egyelőre ismeretlen.



A kiadatási törvény módosítására vonatkozó törvénytervezet lehetővé tenné, hogy Hongkong olyan feleknek - köztük Kínának és Tajvannak - adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A kiadatási kérelmeket egyesével bírálnák el.



A törvénytervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélhetne a jog adta lehetőséggel, melyet a politikai menekültek ellen használhatna fel, különösen mivel visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást már lezárt ügyekben is. A bírálók ráadásul megkérdőjelezik a kínai igazságszolgáltatás tisztességét és átláthatóságát.



A törvénytervezet ellen már több alkalommal tüntettek Hongkongban. Az eddigi legnagyobb tüntetés vasárnap volt, ezen egyes becslések szerint több mint egymillióan vettek részt. Ez volt a legnagyobb megmozdulás a városban azóta, hogy 1997-ben a brit gyarmati uralom alól visszakerült Kínához. A tömeg mérete és a demonstrációk gyakorisága azonban, úgy tűnik, nem befolyásolják Carrie Lam hongkongi kormányzót, aki - bár hétfőn bejelentette, hogy módosításokat eszközöltek a tervezeten az emberi jogi aggodalmak kiküszöbölésére - továbbra is ragaszkodik a törvénymódosítás mielőbbi keresztülviteléhez.



A hétmillió lakosú, különleges közigazgatási státust élvező Hongkong az "egy ország, két rendszer" elv alapján 1997 óta autonómiát élvez. Sok hongkonginak azonban nem tetszik, hogy Peking fokozatosan egyre szigorúbb ellenőrzés alá vonja a várost, és igyekszik növelni befolyását.