Állati

Hatalmas cápa jelent meg a kedvelt adriai fürdőhelynél - videó

A videót Micheal Braun töltötte fel a Cro2go-oldalra, figyelmeztetve a horvátországi turistákat. A férfi hozzátartozóival együtt nyaralt épp a magyarok által is kedvelt üdülőhelyen, a Makarska-riviérán. Június 7-én javában vitorláztak, mikor megpillantott a vízben egy cápauszonyt. A röviduszonyú makócápa akár 70 kilométeres sebességgel is képes haladni a vízben. Akár veszélyes is lehet az emberre, szakértők szerint azonban elég valószínűtlen, hogy valódi fenyegetést jelentene - írja a total-croatia-news.com. A termetes ragadozóról itt a videó: