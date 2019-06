USA-Észak-Korea

Trump újabb levelet kapott Kim Dzsonguntól

Újabb levelet kapott Kim Dzsongun észak-koreai vezetőtől az amerikai elnök. Donald Trump kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva a levél tartalmát "csodálatosnak" és "meleg hangúnak" nevezte.



A hétfőn kézhez kapott levél részleteiről Trump ugyanakkor nem számolt be. Szintén részletek említése nélkül kifejtette továbbá, hogy arra számít, "valami pozitív" dolog történik majd Washington és Phenjan viszonyában. A két ország kapcsolatát "nagyszerűnek" minősítette.



Trump hangsúlyozta: Kim Dzsongun betartotta szavát, Észak-Korea immár nem hajt végre kísérleteket hosszú hatótávolságú nukleáris rakétákkal.



Donald Trump kijelentései előtt nem sokkal John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó azt hangoztatta, hogy "teljes mértékben lehetséges" egy harmadik csúcstalálkozó is Trump és Kim között, ez csakis az észak-koreai féltől függ. Washington mindenesetre készen áll erre - erősítette meg a nemzetbiztonsági tanácsadó.



A Fehér Ház kertjében, újságírói kérdésekre válaszolva egy iowai kampányrendezvényre induló Donald Trump a többi között kitért Kínára és Venezuelára is. Kifejtette, Peking azon van, hogy megkösse a kereskedelmi egyezményt Washingtonnal, ám erre csakis akkor kerülhet sor, ha - mint fogalmazott -"a megállapodás a lehető legjobb". Mindazonáltal dicsérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hozzátéve, hogy megérti őt, mert a kínai érdeket képviseli, míg ő az amerikaiak érdekeit helyezi mindenek elébe.



Trump leszögezte: számít arra, hogy a G20-as országcsoport június végén a japán Oszakában rendezendő csúcstalálkozóján megbeszéléseket folytat a kínai vezetővel, de szerinte Hszi elnöknek muszáj változtatnia az eddigi kereskedelmi tárgyalásokon egynémely kérdésben képviselt álláspontján.



Venezueláról szólva az amerikai elnök a dél-amerikai ország jelenlegi helyzetéért elődjét, Barack Obama elnököt és kormányzatát is hibáztatta és kilátásba helyezte, hogy menedékjogot ad venezuelai állampolgároknak.