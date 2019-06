Baleset

Viking-hajó ütközött a Majna-Duna-csatornánál

hirdetés

Pihenőre kényszerülnek a Majna-Duna-csatornán a hajók, miután a Viking Cruises társaság egyik hajója nekiment a lezárt zsilipkapunak, így azt most nem lehet rendesen bezárni. A balesetben senki sem sérült meg az Index szerint.



A zsilipnél a hajózási csatorna 12 méter széles, az áthaladó hajó pedig 11,6 méteres volt, magyarán mindkét oldalán csak 20-20 centiméter szabad hely maradt. Ez persze nem kéne, hogy balesetet eredményezzen, elvégre ilyen méretű hajók rendszeresen átkelnek ezen a csatornán.



Még nem tudni, hogy mekkora kár érte a zsiliprendszert, de az első felmérések alapján akár három hét is eltelhet, amíg újra hajózhatóvá nem teszik az átjárót. Először valószínűleg egy ideiglenes megoldást építenek ki, amivel gyorsabban helyreállítható a forgalom.



A gyorsaság fontos, mert ez egy rendkívül forgalmas nemzetközi hajózási útvonal, és már most több hajó lehorgonyzott a kapunál az átjutásra várva.



Az esetről készült képeket itt tekintheti meg >>>